El Departament de Serveis i Obres de Xàbia ha començat a instal·lar una xicoteta tanca de fusta al Primer Muntanyar amb la qual es reforça la prohibició d’aparcar a la platja i la seguretat de les persones que utilitzen el carril annex per als vianants.

La intervenció preveu la col·locació d’1,5 quilòmetres d’una palissada a baixa altura i integrada visualment que delimita clarament la zona de costa i impedeix que els vehicles envaïsquen el carril per als vianants per a estacionar en la franja litoral, cosa que posa en risc els vianants o esportistes que hi transiten. La barrera està instal·lant-se a una altura compatible amb el pas de les persones a la zona de bany i, a més, comptarà amb diversos punts oberts per a l’accés des dels passos de zebra i cap a les zones de concessions hostaleres i de serveis.

L’obra forma part del projecte de consolidació de conversió en zona de vianants del passeig i els elements s’integraran en futurs projectes de millora.

La conversió en zona de vianants parcial del Primer Muntanyar (només es manté un carril de circulació) està vigent des de la primavera de 2020, atesa la gran demanda i la necessitat d’espais públics per als vianants, i compta amb una gran acceptació dels usuaris.