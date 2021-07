L’Ajuntament de València ha aprovat la licitació de les obres de carril bici al districte de Campanar en dos trams diferents de l’avinguda de General Avilés. Un dels projectes recorrerà el tram entre Pío Baroja i Mestre Rodrigo i el segon, la connexió entre Mestre Rodrigo-Pius XII i la connexió amb el carrer de la Safor.

El pressupost base de licitació de les dues actuacions suma 628.829,15 euros (IVA inclòs). El tram entre Pío Baroja i Mestre Rodrigo té un termini d’execució de tres mesos i un pressupost de licitació de 206.477,44 euros (IVA inclòs), mentre que la segona, que afecta Mestre Rodrigo i Pius XII, té un termini d’execució de quatre mesos i un pressupost de 422.351,71 euros (IVA inclòs). En total, l’actuació crearà un nou eix pedalable bidireccional de més de 2 quilòmetres de longitud al districte de Campanar.

El primer projecte, amb una longitud total d’actuació de 690 metres, discorrerà per l’avinguda General Avilés, des de l’avinguda de Pío Baroja fins a l’avinguda Mestre Rodrigo, i comportarà la creació d’un carril bici bidireccional en tot el recorregut, preferentment en calçada, excepte en les connexions amb els carrils ja existents en la rotonda de l’avinguda de Pío Baroja i el carrer de Terrateig.

L’actuació millorarà els itineraris per als vianants amb la modificació de l’emplaçament del pas de vianants en la rotonda de l’avinguda de Pío Baroja.

En el segon cas, l’eix pedalable cobrirà una distància de 1.366 metres per les avingudes de Corts Valencianes i General Avilés des del carrer de la Safor fins a l’avinguda Mestre Rodrigo. El traçat es disposarà majoritàriament en calçada i serà bidireccional i d’una amplària entre 2,30 i 2,50 metres. Aquesta actuació suposarà una important recuperació d’espai per als vianants en la mitjana de l’avinguda Corts Valencianes, on s’eliminarà el carril bici actual disposat en zona per als vianants entre els carrers de la Safor i l’Alacantí i se substituirà per un altre en calçada.

“Des de fa sis anys, el Servei de Mobilitat Sostenible ha establit la comoditat del vianant com a condicionant de cada una de les seues actuacions i aquesta no n’és una excepció, per la qual cosa, a l’hora d’abordar-la, no va haver-hi cap dubte que la millora havia d’implicar recuperar l’espai que s’havia llevat al passeig en l’avinguda de Corts Valencianes i millorar els itineraris per als vianants”, va assenyalar el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi.

El projecte d’obra del carril bici entre les avingudes de General Avilés i Corts Valencianes, amb connexió a l’avinguda Mestre Rodrigo amb el carrer de la Safor, té una ajuda concedida pels fons IDAE de 167.832,99 euros.

Els fons IDAE són partides pressupostàries provinents del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. Aquests fons estan sent fonamentals en l’eixida de nombrosos projectes.