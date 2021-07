El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmat aquest dilluns que aquesta setmana s’estudiarà “atentament” l’evolució de la pandèmia de coronavirus a la Comunitat Valenciana i, en funció de com siga, es prendran decisions, “com sempre, amb decisió i amb determinació”.

Puig ha assenyalat als mitjans de comunicació, abans de l’inici de la primera cimera amb el govern balear, que, encara que en aquests moments les tensions hospitalàries són “molt més baixes que en el passat”, preocupa molt l’evolució que puga tindre si es consolida l’ascens dels contagis.

Ha subratllat que, en aquests moments, “la gran prioritat” per a tots els governs ha de ser, sens dubte, superar el coronavirus, amb una “agenda comuna” que implica la superació de la pandèmia i la “reactivació econòmica, social i emocional”.

El president ha admés que en el Consell estan “molt preocupats, una altra vegada, pel que està passant” amb la pandèmia, en un moment en què els joves són “els més castigats” pel virus, ja que són el segment de població que encara no s’ha vacunat, per la qual cosa cal advocar per “l’acceleració de la vacunació i la màxima protecció i prevenció”.

Puig ha reiterat que la pandèmia encara “no ha passat”, sinó que “continua ací” i “està encara arrossegant moltes famílies a dificultats”, per la qual cosa cal ser “conscients” que cal ser “molt prudents”.