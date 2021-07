L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha convocat públicament les ajudes destinades a sufragar les despeses relacionades amb l’activitat formal i no formal corresponent al curs escolar 2021/2022 a través del conegut com a “col·le xec”. La iniciativa preveu ajudes de fins a 50 euros per a l’adquisició del material escolar mentre que l’adquisició de material, d’equipaments i d’accessoris tindrà una altra ajuda de fins a 30 euros per cada beneficiari.

El govern municipal de Riba-roja de Túria ha habilitat una partida pressupostària, amb un màxim de 160.000 euros en total, per a dur a terme aquest projecte educatiu. El crèdit existent és limitatiu, de manera que la comissió avaluadora haurà d’assignar els corresponents imports de la subvenció per ordre de puntuació fins que s’esgote la quantitat econòmica mencionada.

Aquesta iniciativa de l’Àrea d’Educació de Riba-roja de Túria es proposa, en l’àmbit de les seues competències, una avaluació i informació de situacions de necessitat social i d’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social, promoció de l’esport i de les instal·lacions esportives, promoció de la cultura i dels equipaments culturals i participació ciutadana en l’ús de les noves tecnologies.

Les mesures s’aplicaran als centres d’Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria i, finalment, la Formació Professional bàsica, al marge del servei educatiu que presten actualment, i en les quals s’inclouen, a més, activitats relacionades amb la promoció de la cultura, l’esport i l’oci socioeducatiu, a fi d’aconseguir una igualtat d’oportunitats i la conciliació de la vida familiar i laboral.

Per això, l’Ajuntament de Riba-roja de Túria facilitarà que els alumnes de tots els nivells educatius ressenyats puguen participar en les activitats extraescolars, tant les que organitzen els centres educatius com les que es duen a terme fora d’aquest àmbit, en les quals necessiten l’ús de materials i d’equipaments, els quals permetran dur-les a terme de manera adequada.

La convocatòria estableix una modalitat per a l’adquisició de material escolar necessari per al desenvolupament del currículum en tots els nivells educatius i que tindrà una quantitat màxima de 50 euros per a cada un dels beneficiaris, mentre que l’ajuda per a l’adquisició de material, d’equipaments i d’accessoris rebrà, d’altra banda, un màxim de 30 euros en total.

Les ajudes de 30 euros s’han implantat aquesta legislatura amb l’objectiu de reduir la bretxa social o econòmica que puga haver-hi entre les famílies per a accedir a les activitats extraescolars i com a manera de dinamitzar el teixit comercial local. Així, enguany, 12 comerços més s’han adherit a la campanya del xec escolar i ja en són un total de 35.

Les bases reguladores d’aquestes ajudes municipals fixen una sèrie de requisits, amb caràcter general, per a l’obtenció de les subvencions, com la sol·licitud dins del termini fixat, no incórrer en supòsits continguts en la Llei de subvencions, estar-hi empadronat amb anterioritat a l’1 de gener de 2021 i, finalment, no superar una renda de la unitat familiar 7 vegades superior a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (Iprem) anual.

A més, de manera directa, es concediran les ajudes a aquells sol·licitants que cursen estudis en un centre específic d’educació especial, els fills i filles de víctimes de violència de gènere, les víctimes de terrorisme, els fills i filles en acolliment familiar o residencial i, finalment, tots aquells destinataris de la renda valenciana d’inclusió o de l’ingrés mínim vital.

La regidora d’Educació de Riba-roja de Túria, Záfira Pérez, ha destacat el valor d’aquestes ajudes “per l’enorme funció social que tenen, ja que serveixen per a eliminar qualsevol mena de desigualtat entre els alumnes dels nivells educatius previstos i, al mateix temps, concedeixen les mateixes oportunitats, ja que es redueixen possibles bretxes per qüestions econòmiques o tecnològiques”.