La ciutat de València va fregar ahir els 40 graus, la temperatura més alta registrada a la capital en quasi dos anys, en concret des del 9 d’agost de 2019. Les altes temperatures a conseqüència del vent de ponent, càlid i sec, es van produir al llarg de tota la Comunitat Valenciana, especialment en zones prelitorals de la meitat meridional.

Poc abans de les 15 hores, l’observatori de Vivers de la ciutat de València va marcar 37,5 graus, segons va informar el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat. Ara bé, els mesuradors de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) van registrar a la capital fins a 39 graus, la novena vegada que s’arriba a aquest registre en tot el segle XXI. Tot això, en una jornada en què la Comunitat Valenciana va romandre en alerta sanitària de nivell taronja per aquests fenòmens.

El mercuri es va disparar aquest primer diumenge del mes de juliol en moltes zones de les províncies de València i Alacant. Així, comarques com la Vall d’Albaida o la Costera van superar àmpliament els 38 graus en localitats com Xàtiva, on es va registrar el rècord del dia amb 40,2 graus, i Ontinyent, on dissabte es van superar els 40 graus i ahir es va arribar fins als 39 °C, segons les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Aquestes temperatures també van arribar a la ciutat de València o zones més al sud com Orihuela, amb 39,7 °C.

No obstant això, una vegada entrada la vesprada, en zones del litoral de la província de València va començar a bufar la brisa, la qual cosa va alleujar lleugerament les temperatures, mentre que en la resta de la Comunitat Valenciana va continuar bufant el vent càlid i sec de ponent. De vesprada, el vent fresc marítim va anar ventilant les poblacions del litoral de la província de València, un fenomen que va tardar més a arribar a les localitats allunyades de la costa.

L’albornés fa baixar el termòmetre

Aemet va explicar que el gir de vent a nord-est a la vesprada després d’un dia de ponent és un patró “molt comú” a la província de València. En concret, aquest vent és conegut com a albornés a les comarques centrals, un fenomen típic de l’estiu i que sol començar a bufar a última hora de la vesprada.

Fins a les 17.30 hores no s’havien registrat incidències de gravetat a conseqüència de les altes temperatures. No obstant això, el Consorci Provincial de Bombers de València va realitzar nou actuacions relacionades amb l’alerta 3, per incendis de matolls a Paterna, la Pobla del Duc, Castelló (la Ribera Alta), Sagunt, Bétera, Guadasséquies, Riba-roja de Túria, Algemesí i Alfara del Patriarca, cap d’aquests de gravetat.

Hui s’espera una altra jornada de vent fort de ponent, amb temperatures significativament altes a Alacant i València, que dimarts augmentaran en el litoral i baixaran a les comarques més occidentals de la província de València. Aemet preveu que dimecres s’acabe el ponent i que baixen significativament els termòmetres, cosa que es deixarà notar en tot el territori.