Un incendi que s’ha originat aquest matí en una empresa de Picassent dedicada a la fabricació de pintures i vernissos ha obligat a desallotjar més d’un centenar de treballadors d’aquesta indústria i de les naus confrontants. A causa de la ràpida propagació del foc per l’alta inflamabilitat dels productes químics emmagatzemats en les instal·lacions, les flames han afectat una empresa contigua d’espumes de poliuretà.

El foc s’ha iniciat a les 11.58 hores al polígon industrial 2 de Picassent, concretament a la nau de fabricació d’Industrias Químicas Iris. Ràpidament, tots els treballadors que es trobaven aleshores en les instal·lacions han eixit pels seus propis mitjans, sense que s’hagen produït intoxicacions. En qüestió de minuts, el dens núvol de fum negre era visible des de diversos quilòmetres de distància.

Fins al lloc de l’incendi s’han desplaçat agents de la Guàrdia Civil, de la Policia Local de Picassent i diverses dotacions de bombers del Consorci Provincial de València. Com a mesura preventiva i atés el vent que bufava, la Policia ha tallat els accessos a aquesta part del polígon i ha evacuat el personal de les empreses adjacents. “Estem tots bé, però si no ho controlen prompte, s’estendrà a la nostra nau i el poliuretà pren de seguida”, assenyalava Juan, un dels molts treballadors desallotjats.

Fonts del Consorci Provincial han informat que han mobilitzat sis dotacions de bombers de Silla, Torrent, Chiva i Paterna, així com diversos comandaments. Malgrat la ràpida intervenció dels bombers, que, a penes poc més de deu minuts després de l’inici del foc, ja treballaven en l’extinció, el foc s’ha estés ràpidament i ha començat a afectar també l’empresa contigua de plàstics.

Incendi a Picassent: controlat a les 13.00 hores

A les 13.00 hores aproximadament, els bombers han donat per controlat el foc, però no completament extingit. De fet, encara es poden veure flames en alguns punts de la nau on s’ha iniciat l’incendi. En el lloc encara treballen diverses dotacions de bombers i hi ha nombroses patrulles de la Guàrdia Civil, la Policia Local de Picassent, la Policia Autonòmica i voluntaris de Protecció Civil.

La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies en les quals s’ha iniciat el foc, encara que fins que no finalitzen els treballs dels bombers, no podran fer una inspecció ocular en condicions del punt on s’han originat les primeres flames en la zona de fabricació de l’empresa. “Això pren com la pólvora”, contava una treballadora desallotjada sobre la ràpida propagació del foc.