Només el 15 % dels joves tutelats aconsegueix una ajuda quan compleix 18 anys

La renda valenciana d’inclusió (RVI) és l’eina prevista per la Conselleria d’Igualtat perquè els joves que compleixen 18 anys i no accedeixen a la xarxa d’emancipació disposen d’uns ingressos mínims que els permeten subsistir. No obstant això, només el 15 % dels joves extutelats aconsegueixen l’ajuda quan arriben a la majoria d’edat.

Així consta en l’última resolució del Síndic de Greuges, Ángel Luna, sobre la transició a la vida independent de joves tutelats i extutelats, en la qual la Conselleria admet que, en 2020, de les 275 persones que van deixar el sistema de protecció per complir la majoria d’edat, només 42 van obtindre l’RVI, de les 122 que la van tramitar. “S’observa que les sol·licituds presentades són molt inferiors al nombre de menors que deixen el sistema de protecció després d’arribar a la majoria d’edat”, afirma el Síndic en l’informe.

A més, afig que la concessió de l’RVI “no només comporta una prestació econòmica bàsica i necessària per a afrontar un procés de vida independent, sinó que comporta l’elaboració de projectes d’inclusió social i d’itineraris d’inserció laboral, imprescindible per a aconseguir que aquest resulte reeixit i, per tant, que l’actuació de les administracions públiques assegure la pretesa atenció integral dels joves als quals va tutelar”.

Per això, Luna també demana a la Conselleria que els “atorgue prioritat en l’accés als programes de foment d’ocupació i d’inserció sociolaboral, així com a les ajudes per al lloguer d’habitatges i a qualsevol altra prestació o ajuda pública que puga contribuir al desenvolupament de la independència personal”, i que es “tramite i resolga amb urgència els expedients de l’RVI que segueixen pendent de resolució fins hui”.

L’informe del Síndic de Greuges especifica que 684 menors estaven en 2020 en acolliment residencial i 545 en acolliment familiar. D’aquests 1.229 menors tutelats, 307 van complir 18 anys i només 32 van continuar formant part del sistema de protecció. Un total de 275 van eixir del sistema i només 44 van aconseguir l’RVI.

Des de les entitats socials que gestionen els habitatges d’emancipació de la xarxa pública han denunciat el problema informàtic que planteja l’eina de l’RVI, que no permet als joves sol·licitar l’ajuda fins que no compleixen els 18 anys, la qual cosa els deixa en uns “llimbs” i sense ingressos mentre es tramita una prestació que arriba a molt pocs joves extutelats pel Consell, segons assenyalen les xifres.

Abans de l’arribada del Botànic, en 2015, no hi havia una xarxa pública d’emancipació, de manera que eren els centres privats els que oferien algunes places. En l’actualitat, la Conselleria d’Igualtat disposa de 26 habitatges (10 a Alacant, 2 a Castelló i 14 a València), que suposen 122 places. No hi ha sol·licituds per a aquestes places, de manera que tampoc hi ha llista d’espera.

No obstant això, l’informe del Síndic sí que reflecteix que el “nombre de persones que es troben pendents d’assignació per a l’accés a qualsevol recurs de la xarxa d’emancipació, a 31 de desembre de 2020, ascendeix a 73 persones”. Per al Síndic, “resulta evident que el nombre d’habitatges i de places, així com els nivells d’ocupació, no tenen capacitat per a donar resposta als joves que cada any deixen el sistema”.

Sense papers i vulnerables

Ara bé, l’informe també reconeix l’existència d’alguns joves “que, a aquestes edats, abandonen la mesura de protecció en la qual es troben i queden en una situació evident de risc i sense supervisió suficient de les administracions públiques, menors que deixen els centres d’acolliment i que, fins i tot, són donats de baixa per la impossibilitat de l’exercici de la tutela; menors el procés d’acolliment familiar dels quals fracassa i són acollits en residències i moltes altres situacions”. I també cita la informació de les entitats que gestionen els habitatges d’emancipació i vida independent, les quals recalquen que molts dels joves atesos “són estrangers que es troben al país sense cap xarxa de suport familiar” i que abandonen el sistema de protecció “sense fer els tràmits de l’autorització de residència”, la qual cosa suposa “una greu vulneració de drets, a més de deixar-los en una situació de greu indefensió jurídica i d’especial vulnerabilitat”.

Per tot això, el Síndic de Greuges recomana “que s’incrementen els mitjans materials i personals, així com els pressupostos disponibles per a dotar suficientment el programa ‘Transició a la vida independent i emancipació’”, i que “s’arbitren les mesures necessàries per a agilitar els tràmits d’obtenció de les autoritzacions de residència”. A més, el Síndic insta a “prioritzar i tramitar amb urgència ajudes i recursos normalitzats (habitatge, educació i formació, inserció laboral, inserció social...) dels joves extutelats” i que es modifique la normativa vigent de l’RVI, perquè els joves extutelats accedisquen a l’ajuda “per procediment d’urgència”.