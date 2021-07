Dos joves van rebre una brutal agressió homòfoba a la plaça d’Hondures de València dissabte passat a la nit, quan Alejandro i un amic seu, tots dos de 21 anys, estaven fent-se unes cerveses en companyia d’unes amigues en aquesta zona d’oci de la ciutat, segons ha relatat una de les víctimes al diari lamarea.com.

La nit transcorria tranquil·lament fins que un grup de joves es va acostar a ells per a demanar-los diners, a la qual cosa Alejandro va respondre: “diners no en tinc, però tinc un culazo”. L’agressor, davant de la contestació i “veient que jo era homosexual, s’ho va prendre com una ofensa horrible” i va començar a llançar insults homòfobs i dir-li “maricó”.

Les amigues de les víctimes van intercedir en la situació i van aconseguir que l’agressor se n’anara, encara que, uns minuts després, més d’una desena de persones van tornar per a començar a pegar-li a Alejandro i al seu amic, també homosexual, mentre els insultaven amb desqualificacions homòfobes.

Segons relata l’agredit, tots dos van rebre colps al cap, i al seu amic, que va aconseguir escapolir-se de la palissa, li van robar una renyonera i el telèfon mòbil.

Des d’Orienta, oficina d’atenció al col·lectiu LGTBI+ de la Generalitat Valenciana, asseguren a Levante-EMV que ja estan atenent el jove agredit, encara que aquest ha rebutjat atenció psicològica perquè “assegura que es troba bé”. Demà, dimecres, aquest jove té concertada una cita amb un advocat per a estudiar si hi presenta una denúncia.

Una altra agressió homòfoba fa 20 dies

Fa a penes 20 dies, en aquesta mateixa zona de València, va tindre lloc una altra agressió homòfoba. Un menor de 17 anys, Eric Andrés, va ser agredit a la plaça d’Hondures de València, quan dos xics d’uns 20 anys li van partir una cella i li van pegar patades en terra per la seua orientació sexual. El seu amic va poder escapolir-se d’un dels xics, però Eric va caure a terra després d’una punyada i va ser aleshores quan dues persones el van agredir. Ràpidament, diverses amigues van cridar la gent que hi havia a la plaça d’Hondures, però quan van arribar al lloc, els agressors ja se n’havien anat, segons Eric. Minuts després, hi va arribar una patrulla de la Policia, que el va traslladar perquè rebera atenció mèdica.