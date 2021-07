La Conselleria de Política Territorial ha emés un no rotund a la possibilitat de prorrogar l’actuació territorial estratègica al València CF en el nou i vell Mestalla. Així consta en l’informe tècnic d’onze pàgines, de caràcter vinculant i al qual ha tingut accés Levante-EMV, que el conseller Arcadi España ha traslladat a la Conselleria d’Economia, sobre qui pesa la competència final. L’informe contesta, així, a la resposta escrita del club de Mestalla respecte a la fase I del pla. Si bé queda pendent l’informe de la fase II, amb termini fins al 20 d’agost, aquest escrit ja anticiparia el sentit de l’informe definitiu. Des del Consell es veu inviable la possibilitat d’una ampliació de l’acord urbanístic després dels incompliments del club en l’operació immobiliària.

L’ATE és el pla urbanístic pel qual el València CF es comprometia a finalitzar les obres abans de maig d’aquest any i que comportava unes condicions avantatjoses per al club, amb els 39.855 metres d’edificabilitat terciària hotelera i comercial al costat del nou estadi, 55.700 metres quadrats residencials i 41.500 de centre comercial en els terrenys de l’actual Mestalla. L’extinció del conveni suposa un colp patrimonial que podria fer perdre al València CF uns 25 milions d’euros. Les administracions local i autonòmica, amb algunes diferències entre el PSPV i Compromís, han traslladat insistentment al club, en els últims mesos, que no permetrien cap demora més que no suposara la presentació d’un pla solvent per a finalitzar les obres. La caiguda de l’ATE, reclamada per plataformes opositores com De Torino a Mestalla, podria fer que el club entre en causa tècnica de dissolució.

En les conclusions de l’informe, Territori assegura que “no es compleixen els requisits legalment establits que permeten informar favorablement de l’atorgament de la pròrroga sol·licitada pel promotor de l’ATE, el València CF, per a l’execució de l’actuació territorial estratègica València CF”.

Les obres del futur estadi del València CF estan parades des de fa 12 anys i mig, set dels quals amb Peter Lim com a màxim accionista de l’entitat.