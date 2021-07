L’aparició d’una serp exòtica al costat d’un contenidor de fem del Port de Sagunt va mobilitzar ahir la Policia Local de Sagunt. Va ser un operari de l’empresa municipal SAG qui va descobrir l’animal, cap a les 9.30 hores, quan feia treballs a l’avinguda Delta del Riu. Aquest la va trobar quan es disposava a retirar unes fustes abandonades.

Es tractava d’un exemplar exòtic d’aquells que habitualment s’adquireixen per a cuidar a casa, per la qual cosa tot apuntava al fet que l’animal podria haver-se escapat d’un habitatge, ja fora de manera fortuïta o perquè el seu amo haguera decidit desprendre’s d’ell.

“Sembla un pitó reial (Python regius), una espècie que acaba de ser inclosa en el catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores, la qual cosa obliga a legalitzar-les i posar-los un microxip”, apuntava Alicia Buruchaga, una experta en aquests animals consultada per aquest diari.

Precisament, l’obligació de legalitzar-les abans de l’1 de gener de 2022 ha disparat els abandons d’aquests exemplars. Això no obstant, Buruchaga assegura que “tampoc és tan car posar-los el microxip en el veterinari i habitualment els tràmits per a identificar-les es poden fer per internet”.

Després d’assabentar-se de la troballa, per Levante-EMV, aquesta integrant d’una associació de rescat d’animals exòtics de seguida es va interessar per fer les gestions per a poder acollir aquest exemplar, “perquè sovint acaben sent sacrificats”, deia.