És abans del que s’havia previst, però continua sent més tard que en la resta de les autonomies. La Comunitat Valenciana va començar ahir la vacunació de les persones nascudes entre 1982 i 1991, les que tenen entre 30 i 39 anys, els més joves citats fins ara en la vacunació massiva.

Quan van començar a dir-se dates per a l’estiu, l’inici de la vacunació del coronavirus d’aquest col·lectiu es va fixar per a mitjans de juliol. No obstant això, l’avanç de la resta d’edats gràcies a la recepció de més dosis ha avançat un poc els plans i ara es preveu que la segona setmana d’agost siga citat el grup de 20 a 29 anys.

Vacunació a partir de 30 anys, la més tardana d’Espanya

No obstant això, l’inici, ahir, de la vacunació al grup de 30 a 39 anys arriba a la Comunitat Valenciana amb un retard important respecte a la mitjana estatal. Així, dins d’aquesta generació, els valencians són els que menys percentatge de persones d’aquest grup tenen una dosi: un 13 %, unes 85.000 persones. Això suposa tindre’n menys de la meitat que la mitjana de l’estat, que ja ha posat la primera dosi al 31 % d’aquest grup d’edat.

D’altra banda, segons les dades que va facilitar ahir la Conselleria de Sanitat, ja hi ha un 54 % d’habitants de la Comunitat Valenciana que tenen una dosi contra la covid, mentre que quasi un 40 % compta amb la immunització completa.