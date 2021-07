Els patinets elèctrics s’han convertit en el principal problema de mobilitat a la ciutat de València. Així ho demostren les xifres relacionades amb la sinistralitat a la ciutat. De fet, en 2020, es van produir 469 accidents relacionats amb aquest vehicle, la qual cosa suposa un increment del 511 % respecte a 2018, quan va haver-hi 72 sinistres.

Les dades han anat augmentant de manera exponencial durant els últims anys, ja que, en 2017, només es van produir 9 accidents, mentre que, en 2019, les xifres van créixer fins als 368 sinistres.

El regidor de Protecció Ciutadana a València, Aarón Cano, va destacar ahir en roda de premsa que és necessari treballar per a fer front a aquesta problemàtica que hi ha a la ciutat i, per això, ha recalcat que “més tard o més prompte caldrà prendre alguna mesura, perquè no s’hauria de poder circular amb un vehicle que no tinga una assegurança de responsabilitat”.

Cano va explicar que “la compra d’aquests vehicles s’ha multiplicat en els últims anys, però no tots els conductors coneixen les normes de circulació”, i, per això, “ha crescut exponencialment el nombre d’accidents”.

Durant la compareixença, Cano també va analitzar la sinistralitat viària durant el 2020 i va destacar la presència de drogues i d’alcohol en la majoria dels casos. D’aquesta manera, l’any passat, de les 77 detencions, 26 estaven relacionades amb l’alcohol. Es van produir 890 investigacions, de les quals 482 estaven relacionades amb aquesta substància (54,1 %).

A més, i malgrat les restriccions de mobilitat i el confinament ocasionat per la crisi sanitària de la covid-19, s’ha produït un increment de la presència de drogues respecte al 2019. “Tenim un problema amb el consum de drogues, sobretot amb la cocaïna i el cànnabis”, va assenyalar Cano, que va destacar que “l’alcohol, les drogues i la velocitat són un còctel explosiu”.

Aquest increment es deu, a més, com ha indicat el regidor, a “un augment del nombre de controls i recursos que s’hi invertiren l’any passat”.

Cano també ha explicat que en 2020 s’han produït deu víctimes mortals a la ciutat, de les quals cinc han sigut vianants.

Al llarg de l’any, hi ha hagut 261 atropellaments, la majoria durant el dia. Per això, el regidor ha recalcat que “és necessari protegir els usuaris vulnerables”, entre els quals hi ha vianants, ciclistes o conductors de patinets. “L’objectiu de la Policia Local de València és arribar a les 0 víctimes, en línia amb la Unió Europea”, va concloure.