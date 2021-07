Els experts que assessoren el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, es mostren partidaris d’adoptar noves mesures restrictives per a frenar la tendència ascendent de casos nous i reduir la taxa d’incidència, que està en 216 casos per cada 100.000 habitants i que situa la Comunitat Valenciana en “risc alt”, segons els indicadors del semàfor de la covid-19 establit pel Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes.

Puig s’ha reunit aquest matí amb els especialistes que assessoren la Generalitat per a analitzar l’evolució de la pandèmia del coronavirus. Aquests experts en diferents àmbits també aposten, en paral·lel, per “ser ferms” en la vigilància del compliment de les mesures vigents, segons les fonts consultades.

Els científics han considerat recordar que la pandèmia persisteix, malgrat que s’ha arribat als dos milions de valencians i valencianes amb pauta completa, però que hi ha franges d’edat que encara no han sigut vacunades. Aquesta setmana ha començat a vacunar-se el grup de 30 a 39 anys. Per això, “s’ha de continuar extremant la prudència” i complint les mesures de prevenció (distància, mascareta i, fonamentalment, ventilació d’espais tancats). Els experts, a més, han precisat que també s’han de complir els confinaments preceptius en els casos de contacte amb positius.

També respecte a la vacunació, els especialistes s’han reafirmat en l’estratègia de vacunació per franges d’edat de població de més edat a menys. Pel que sembla, aquest dimecres està previst que s’aborde, en la Comissió Interdepartamental entre Ministeri i CA, la immunització dels menors de 29 anys. Així, els experts han recordat que el factor de risc més determinant que la malaltia curse amb gravetat són els anys del pacient.

Qui són els experts

Entre les persones que hi han participat telemàticament hi ha la secretària autonòmica de Comunicació i catedràtica de Lingüística General de la Universitat de València, Beatriz Gallardo; la subdirectora general d’Epidemiologia de la Conselleria de Sanitat Universal, Hermelinda Vanaclocha; l’especialista del Departament de Salut Pública de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, Ildefonso Hernández; el vicepresident de la Fundació Institut d’Investigació en Serveis de Salut, Ricard Menéu, i la catedràtica d’Ètica de la Universitat de València i directora de la Fundació Étnor, Adela Cortina.

En la reunió han intervingut, a més, l’investigador de la Fundació d’Investigació Sanitària Biomèdica de la Comunitat Valenciana, Salvador Peiró; el cap del Servei de Microbiologia de l’Hospital Clínic de València, David Navarro; el director d’Investigació de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), Francisco Pérez; i l’investigador de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua del CSIC i Premi Rei Jaume I 2013, Xavier Querol.

Finalment, també s’ha comptat amb la participació de la científica Pilar Mateo, reconeguda internacionalment en el camp de la química; la biòloga Gloria Sánchez, científica investigadora en l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments (IATA-CSIC); Rafael Tabarés, catedràtic de Psiquiatria de la Universitat de València; i Ramón Limón, subdirector general d’Avaluació de la Gestió Assistencial en la Conselleria de Sanitat Universal.