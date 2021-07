Les obres públiques s’eternitzen. El carrer de l’Alcalde Vicente Pastor Tomás (antic carrer Trinquet) de Calp, un dels principals accessos al barri antic, segueix potes enlaire. L’alcaldessa, Ana Sala, del PP, havia anunciat que l’empresa que hi està instal·lant una escala mecànica i reurbanitzant el carrer (s’eliminen els obstacles arquitectònics), s’havia compromés a tindre l’escala en marxa abans de juliol. L’estiu és clau per al centre històric. S’organitzen visites guiades, art al carrer, actes culturals i una activitat que ja l’any passat va causar sensació, “art al balcó”, originalíssima, en la qual els músics pugen al balcó i actuen des d’allí (una serenata a l’inrevés).

No obstant això, l’escala mecànica, una de les obres estrela del pla subvencionat amb fons europeus Edusi, no està acabada. L’alcaldessa va comentar a aquest diari que en els últims dies ella mateixa havia detectat que només hi treballaven dos obrers. Va pressionar l’empresa. I ara ja hi ha més ritme. Però hauran de córrer, ja que l’1 d’agost ja no podran moure una pedra. La normativa municipal prohibeix les obres públiques durant aquest mes. I seria un entropessó que l’escala, cridada a ser l’atracció turística de l’estiu i que aplana les barreres arquitectòniques, no funcionara aquest estiu.

En realitat, l’empresa no va amb retard. Té fins a setembre per a acabar les obres. Però la mateixa alcaldessa li havia demanat que el carrer estiguera acabat aquest estiu.

Aquestes obres augmenten a 178.839 euros. Les paguen a mitges Brussel·les i l’Ajuntament. Aquesta aposta per fer més accessible un centre històric que està ple d’escalons va persuadir Europa que la proposta Edusi de Calp millorava la qualitat de vida dels veïns.

Aquest barri antic té carrers, com els de Puchalt i Pescadors, molt pintorescos, però replets d’esglaons. El de l’Alcalde Vicente Pastor Tomás és ideal per a millorar l’accessibilitat i fer més fàcil el dia a dia a les persones de més edat que viuen en aquest nucli urbà. Però les obres no van tan de pressa com voldria l’Ajuntament. L’escala mecànica tarda a arrancar.