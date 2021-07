La producció industrial valenciana ha recuperat, al maig, bona part del vigor que va perdre l’any passat per l’expansió de la pandèmia i les mesures restrictives per a combatre-la. Al maig, aquest indicador va registrar un augment del 30,3 % respecte al mateix període de 2020, segons les dades que va publicar ahir el departament estadístic de la Generalitat. Més significatiu encara és l’increment del 16,2 % en l’acumulat dels cinc primers mesos de l’any respecte a l’etapa compresa entre gener i maig de 2020, un període que va combinar dos mesos i mig de més o menys normalitat i dos mesos i mig més de confinament i restriccions a la mobilitat, després de la declaració del primer estat d’alarma a mitjan març. En tots dos casos, la Comunitat Valenciana es va situar per damunt de la mitjana nacional, on la pujada es va quedar en el 28,2 % en el mensual i en el 13,5 % en l’acumulat.

Atés que els béns de consum perible, com l’alimentació, van mantindre la seua activitat en els mesos més durs de la crisi, el seu augment s’ha quedat en el 2,2 %, mentre que els de consum durador creixen un 33,3 % entre gener i maig. Els d’equip, d’altra banda, ho fan en un 26,1 %, i els intermedis, en un 23,1 %.

De totes les activitats industrials, l’única que experimenta un descens és el cuir i el calçat, que baixa un 3,7 %. Per la seua banda, la que registra una pujada més espectacular és el tèxtil i la confecció, amb un 43,8 %. Molt prop d’aquesta hi ha la metal·lúrgia, amb un 40,9 %. El taulell creix un 33,1 %, mentre que l’alimentació es queda en l’1,7 % i la indústria de material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic puja un 3,4 % i el paper i el cartó i les arts gràfiques creixen un 5 %.