Un total de 3.209 persones s’enfronten des d’ahir i fins dijous als exàmens de segona convocatòria de les proves d’accés a la universitat (PAU) de 2021 en les cinc universitats públiques valencianes. Ahir al matí, van tindre lloc els exàmens d’Història d’Espanya i Valencià, i, ja a la vesprada, els aspirants es van examinar de les voluntàries. Hui, el dia començarà amb Castellà i Anglés.

Enguany, com ja va ocórrer en la convocatòria de juny, l’alumnat ha tornat a les universitats públiques valencianes per a fer les proves (després d’un 2020 de PAU en instituts). Mascareta, distància i bolígraf en mà. Així entraven els joves ahir a la segona cita de les PAU d’aquest 2021, després de les que van celebrar-se al juny. Concretament a la Universitat Politècnica de València (UPV), la calor no va donar treva i va acompanyar els aspirants durant l’hora i mitja de duració dels exàmens.

De les persones que es van sotmetre ahir a les esperades i decisives proves d’accés, un total de 3.019 venien de Batxillerat i 190 de cicles formatius. El primer examen del dia, que és aquell amb el qual l’alumnat engul saliva i trenca mà en la primera de les tres jornades, va ser el d’Història d’Espanya. A les 9.30 hores va començar a comptar el temps i els caps es van inclinar davant d’un examen acabat d’eixir del secretisme.

“Ni Franco ni rei: democràcia”

Les diferents etapes de regències a Espanya des de 1840 i la referència explícita al mandat de Maria Cristina, així com els esdeveniments que van tindre lloc durant el seu regnat, van copar l’opció del segle XIX. “Ni Franco ni rei: democràcia”, es llegia al principi d’un dels textos, extrets de la revista Nova Galícia de 1967. “Una monarquia feixista demostra que la dictadura pretén prolongar-se, sobreviure”, s’afegia.

El text següent, de l’àrea del segle XX, corresponia a un fragment del Boletín Oficial del Estado de l’any 1969, en el qual es proclamava Joan Carles de Borbó com a successor de Francisco Franco. El rei emèrit va ser protagonista. El feixisme, la democràcia, la llei sàlica i els isabelins, també. “Definiu dos d’aquests termes”, es podia llegir abans d’aquests quatre conceptes.

L’examen de Valencià va vindre 45 minuts després d’acabar el primer del dia. En el document es va abordar el concepte de “llengua minoritzada” mitjançant un text d’Ernest Montserrat i una pregunta concreta: “Quina és la situació actual del valencià a partir de les nocions i dels termes que apareixen en el text?”, preguntaven al grup d’aspirants. Els drets humans es van reflectir en el fragment de Xenofòbia, de Joan Fuster, i l’examen també va incorporar un tros d’Un entre tants, de Vicent Andrés Estellés. Aquesta última obra va servir de ganxo per a preguntar tota una etapa de moviment literari d’altres poetes dels anys 70 i 80 del segle XX. Així es va completar la bibliografia de l’examen de valencià de juliol de 2021 en el segon any de PAU en plena pandèmia.

Hui, tocarà Castellà i Anglés, mentre que, a la vesprada, l’alumnat s’enfrontarà a Geografia, Química, Disseny, Dibuix Tècnic, Grec i Geologia. Demà, que serà l’últim dia de proves fins l’any que ve, serà el moment d’abordar les preguntes dels qüestionaris de Matemàtiques, Llatí, Fonaments de l’Art II i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, entre altres.