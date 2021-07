L’onada de calor extrema que abraseix la Comunitat Valenciana des de diumenge remet per a donar pas a un brusc gir de l’oratge a València, que hui pot portar pluges i fortes tempestes a la província, a més d’altres territoris valencians com el nord de Castelló, on l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ja ha activat fins i tot l’alerta groga per precipitacions i tempestes. De moment, aquest matí ja han caigut lleugeres precipitacions a la ciutat de València i a l’àrea metropolitana.

A València, la predicció meteorològica elaborada per l’Aemet anuncia “cels nuvolosos o coberts a primera hora” de hui, “que tendiran a intervals nuvolosos a la vesprada”. Seran probables les precipitacions, “principalment en forma de ruixats amb tempestes ocasionals” i “no es descarta que siguen localment fortes a la vesprada en zones del sud de la província”. Les temperatures mínimes pujaran lleugerament en la costa, mentre que les màximes experimentaran un “descens generalitzat” que pot ser “localment notable” en alguns punts de València.

L’oratge a València ciutat hui

Pel que fa a l’oratge, hui, a València ciutat, la probabilitat de registrar pluges o tempestes serà més baixa que en altres punts de la província, però hi és aquesta possibilitat. En concret, hi haurà entre un 10 i un 25 % de probabilitat que caiga una tempesta o una aiguarrada al llarg de la jornada, amb especial incidència a primera hora i fins a mitja vesprada: de 6.00 a 18.00 hores i, sobretot, al matí.

No obstant això, l’Aemet no creu que els núvols vagen a dominar per complet a la capital del Túria, sinó que considera que el moment de més nuvolositat rondarà els moments previs al migdia. La temperatura serà més suau que en els últims dies, amb màximes de fins a 31 graus a l’ombra i mínimes de 25.