La situació en la qual es va veure implicat el valencià de 21 anys Alejandro Ocaña el cap de setmana passat a València va ser tan similar a la que es va saldar amb l’assassinat del gallec Samuel —amb tot just hores de diferència— que Alejandro no pot evitar pensar que podria “haver acabat mort”. Ambdues van ser agressions homòfobes en les quals es va proferir la paraula “maricó”, ambdues van començar amb un malentés i, en les dues, un grup nombrós de xics va pegar-li una palissa a una persona del col·lectiu LGTBI. La diferència entre els dos atacs és la fina línia entre la vida i la mort. “Quan van vindre a pegar-me, em deien: ‘M’estàs vacil·lant, maricó?’. Se’m va quedar gravat això”, explica Alejandro Ocaña a Levante-EMV.

Ahir, Ocaña va presentar una denúncia per delictes d’odi, acompanyat de la fiscal Susana Gisbert, al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Després de recórrer diverses comissaries, sense èxit, el cap de setmana, l’organització pels drets de les persones LGTBI Lambda i el Servei Orienta, dependent de la Generalitat, es van posar en contacte amb ell per a assessorar-lo legalment.

Aquest jove estudiant d’últim curs de Belles Arts a la Universitat Politècnica de València i natural de Vila-real ha patit aquests dies un malson. “És molt trist reconéixer que soc un afortunat. En algun moment, a algun dels meus agressors podia haver-se-li’n anat la mà amb una mala punyada i fer que paren és molt complicat”, recalca.

Tot va començar amb una broma. Alejandro havia eixit a fer-se una cervesa per la zona de l’avinguda Blasco Ibáñez del Cap i Casal quan un xic es va acostar a demanar-los diners. “Aquella nit, els meus amics i jo teníem una broma entre nosaltres, ens déiem ‘mira quin culazo’”, explica Alejandro. Quan el desconegut va arribar a demanar diners, ell va contestar amb aquesta mateixa broma. “Diners no en tinc, però tinc un culazo...”, li va dir. I ací es va torçar la nit. “El xic es va sentir molt ofés per la mariconada que li acabava de soltar, però quina culpa tinc jo que el meu grup d’amics siga queer? En nosaltres no estava la culpa”, argumenta. Li va demanar disculpes per si la broma havia sigut de mal gust, “però no va servir de res”.

L’agressor es va allunyar però va tornar “al cap d’un minut” i acompanyat de deu persones, segons el relat de la víctima. “Els meus amics van fer un pas avant per a intentar allunyar-los de mi, que era l’objectiu”. En aquell moment van arribar aquells “m’estàs vacil·lant, maricó?” i, pocs segons després, els punys i la sang. “El més greu va ser una punyada en la boca que em va deixar un hematoma que encara em dura i diverses punyades més que no m’han deixat cap seqüela”.

Un amic seu va intentar defensar-lo i va aconseguir que la turba deixara Alejandro i se centrara en ell, que va aconseguir escapar-se’n sense patir ferides físiques. Li van robar el telèfon mòbil, però va evitar un acarnissament pitjor.

No hi ha rastre dels agressors i Alejandro no confia que els puguen detindre, malgrat la qual cosa ha posat la denúncia perquè el seu cas “servisca per a erradicar aquesta classe de situacions”. L’estudiant valencià que va sobreviure quasi de manera simultània a la mort de Samuel atribueix la concentració d’atacs homòfobs al fet que hi ha “molts discursos d’odi” que donen “força” als agressors per a “campar a plaer, sabent que hi haurà una comunitat que els donarà el seu suport”.

El Govern condemna la violència contra el col·lectiu LGTBI

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, va condemnar i va lamentar ahir les últimes agressions homòfobes. Així mateix, va animar a denunciar-les sempre i va llançar un advertiment als agressors: “Serem intolerants”. “Des de la Delegació de Govern, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil estarem alerta a tota mena d’agressions, perquè no queden impunes”, va garantir en declaracions ahir després de dies de protestes a tot Espanya per l’assassinat del jove Samuel a la Corunya. Davant d’aquest cas i la resta d’agressions homòfobes, com la d’Alejandro Ocaña a València, Calero ha lamentat que sembla que s’estiga “retrocedint en el temps”, perquè no és possible que en ple segle XXI es produïsquen “en una Espanya democràtica i una Espanya lliure”.