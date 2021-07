L’Ajuntament de València, per mitjà del regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, es va mostrar satisfet per l’informe de la Conselleria de Territori, Obres Públiques i Mobilitat que assegura que el València és responsable dels retards en l’actuació territorial estratègica que se li va concedir per a construir el Nou Mestalla i que no ha oferit garanties que permeten ampliar els terminis d’aquesta ATE, com havia sol·licitat. “Des de l’Ajuntament de València aplaudim el pronunciament de la Conselleria”, va assenyalar Sanjuán, que va dir que l’informe corrobora el que prèviament havia elaborat l’Ajuntament.

Sanjuán va indicar que “en l’assumpte de l’ATE, es constata que hi ha un incompliment per part del promotor, que, en aquest cas, és el propietari del València”. Això sí, l’informe de la Conselleria de la fase 1 de l’ATE sí que considera el club responsable que encara no s’haja construït l’hotel que s’ha d’alçar al costat de l’actual Mestalla, mentre que el del consistori no ho feia.

A més, Sanjuán va subratllar que tots dos informes coincideixen que “s’han aportat zero garanties que es complirà” el nou calendari que ha dit el club, “més enllà d’un paper que manca de tota vinculació, en el qual es proposava un canvi de calendari que, a més, legalment ni tan sols era adequat”.

“L’Ajuntament està plenament en sintonia amb el que diu l’informe de la Conselleria i, evidentment, crec que aquelles veus que, durant aquests últims mesos, han manifestat que es podia realitzar legalment una altra cosa, crec que, després d’aquest informe, s’han adonat de quina és la situació”, va insinuar l’actual portaveu del PSPV en el consistori.

“Seria molt greu que, enfront de dos informes tecnicojurídics com els que han presentat l’Ajuntament de València i la Conselleria, hi haguera algú que estiguera intentant defensar algun altre tipus d’interés”, va assenyalar.

“Aquest ajuntament i aquesta Generalitat han dit que ja no s’accepta cap incompliment més de la propietat del València i, en aquest sentit, independentment que l’ATE, evidentment, acabarà, com diu l’informe d’Obres Públiques, la propietat del València continua mantenint obligacions amb l’Ajuntament de València i amb el conjunt de la Comunitat Valenciana”, va recordar. “Encara ha d’acabar l’estadi i fer el poliesportiu. El que ha fet és perdre uns drets addicionals per única i exclusiva culpa de la propietat del València, que ha incomplit els seus compromisos”, va afegir.

Sanjuán va recalcar que, “en aquest ajuntament i en aquesta Generalitat, quan algú incompleix els seus compromisos, hi ha conseqüències”. A més, va dir que això no és “negociable” i va assenyalar que “ningú hauria de fer de lobbista d’interessos aliens”.