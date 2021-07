Les àrees empresarials de Parc Tecnològic i Fuente del Jarro de Paterna amplien, des de hui, l’oferta de mobilitat sostenible, gràcies a un servei de motosharing que permetrà una millor connectivitat per als treballadors i treballadores de totes dues zones industrials.

Una “caravana elèctrica” en la qual ha participat l’alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha servit per a inaugurar aquest servei de lloguer de motos elèctriques que ja funciona en totes dues zones empresarials de la ciutat i que, a més, permet connectar-les amb València.

L’acte d’inauguració ha comptat, a més de l’alcalde, amb la presència de les alcaldesses de Bétera i d’Algemesí, Elia Verdevío i Marta Trenzano; els presidents de les entitats empresarials de Fuente del Jarro i Parc Tecnològic, Santiago Salvador i Antonio Alagarda; a més de representants d’Acciona Mobility, empresa encarregada del servei.

Durant la seua intervenció, Sagredo ha afirmat que “aquest servei, fruit de la col·laboració publicoprivada, és un pas més per a les nostres àrees empresarials, que ens situa al capdavant de la mobilitat sostenible a escala de parcs industrials i a l’avantguarda de les ciutats europees”.

Per la seua banda, el president de Parc Tecnològic EGM, Antonio Alagarda, ha recordat “l’aposta per la millora de la mobilitat sostenible que està desenvolupant l’entitat en els últims anys”, i ha destacat que “l’EGM continuarà duent a terme accions que permeten a l’àrea empresarial créixer no només des del punt de vista empresarial, sinó també en valors socials i mediambientals”.

El president d’Asivalco, Santiago Salvador, ha indicat que, “per a Fuente del Jarro, aquesta és una acció més que ens permet avançar en matèria de mobilitat sostenible, en un any en què, juntament amb la posada en marxa del servei de bus llançadora, estem desenvolupant un pla de mobilitat, s’ha presentat un projecte per a una segona estació de metro i s’han iniciat les obres d’ampliació de l’N-220, que inclou un accés directe a l’àrea empresarial des de la V-30”.

El nou sistema de transport és una extensió del servei de lloguer de motocicletes elèctriques que es presta a la ciutat de València i contribuirà a disminuir l’ús de vehicles privats, amb la qual cosa s’alliberaran places d’estacionament, disminuiran les possibilitats d’embossaments i s’evitarà la corresponent generació de gasos d’efecte d’hivernacle.

Els usuaris i usuàries podran accedir a aquest servei des dels 26 punts o bases de motosharing, que permetran millorar la mobilitat interna i externa de tots dos parcs empresarials, els quals sumen milers de treballadors que s’hi desplacen cada dia.