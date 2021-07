La 36a edició de la Mostra de València Cinema del Mediterrani, que se celebrarà del 15 al 24 d’octubre, ja té cartell. L’estudi creatiu Milimbo, que va ser seleccionat per mitjà d’un procediment de crida a projectes, signa la identitat visual de l’edició de 2021.

La imatge és un homenatge a les sales de cinema. La icona central del cartell és una cortina que l’espectador descorre per a descobrir l’accés al món que mostra la pantalla. Una imatge evocadora de la màgia del cinema per a un festival que aposta per la presencialitat i el repte de prendre el pols al cinema contemporani i inèdit en totes les seues seccions. “Hem volgut reflectir el cinema com a espill de la nostra realitat. El teló que descobreix la pantalla gran, com a espectacle. El personatge del cartell ix de la pantalla i ens allarga la mà i, aleshores, es crea la dualitat entre realitat i ficció”, explica Juanjo G. Oller, de Milimbo.

El resultat és una imatge repleta de simbolisme, reflex d’un certamen que manté el seu objectiu fonamental de difondre la nova cultura audiovisual de totes dues riberes del Mediterrani.

Milimbo és un estudi gràfic que es distingeix per la seua capacitat de contar a través de les imatges. I ho fa utilitzant un codi gràfic simbòlic i també narratiu. El resultat és una imatge carregada de valor metafòric. El procés combina el treball manual amb el digital. La idea inicial, gestada en folis i esbossos, es va traslladar després a l’ordinador, indispensable per a aportar una textura més càlida i “analògica” a la imatge. Quant a la tipografia, Milimbo ha partit d’una lletra de pal sec traçada a mà i escanejada per a dotar-la d’una textura d’impressió i imperfecció amb la qual juguen en la resta de la imatge.

En la confecció del cartell d’aquesta edició ha sigut determinant també el context de l’actual pandèmia, que es tradueix en el fet de “posar el focus en la importància de les sales de cinema, en el valor de la presència humana i en el fet cultural de les projeccions cinematogràfiques”, assenyala Gloria Tello, presidenta executiva de Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals. Tello ha subratllat, a més, que “les sales han sigut un dels refugis més segurs per a gaudir de la cultura després del confinament que va imposar la situació sanitària”.