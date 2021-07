El nou model de tarifa elèctrica genera confusió entre els consumidors, que han multiplicat les seues consultes sobre aquest tema a les associacions d’usuaris per temor al fet que la modificació faça disparar el preu final. Així ho asseguren tant la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCE) com l’Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (Avacu).

Aquesta última entitat quantifica l’augment en un 154 % respecte al mateix semestre de 2020, ja que ha hagut de gestionar 427 consultes en aquest termini, més de la meitat només en els dos últims mesos, arran de la modificació legislativa del Govern.

D’aquesta manera, l’electricitat entra en el pòdium dels sectors que més dubtes i reclamacions concentren, només superada per les telefòniques, els bancs i les agències de viatge, que van irrompre en la llista en 2020 per les cancel·lacions provocades per la covid. I tot això abans que els efectes de la nova tarifa se senten en els rebuts d’un cicle complet amb el sistema modificat, la qual cosa, segons l’UCE, podria fer augmentar les consultes.

La Unió de Consumidors afig que les queixes dels usuaris no són, com sol ser habitual, cap a les companyies, sinó cap al nou sistema. “La gent està molt perduda”, afirmen des de l’organització.