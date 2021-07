L’augment de contagis a la Comunitat Valenciana ha obligat el Consell a intervindre i, després de reunir-se amb la Mesa Interdepartamental, ha acordat noves restriccions a València, Castelló i Alacant. La Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació contra la Covid-19 ha decidit rescindir les mesures actuals, que van entrar en vigor el passat 1 de juliol, davant de l’evolució de la pandèmia en els últims dies. Les noves mesures entraran en vigor la mitjanit de divendres al dissabte 10 de juliol i estaran vigents en tot el territori valencià fins al pròxim 25 de juliol.

Puig va avançar ahir que la resposta al repunt de casos covid seria contundent. I així ha sigut. Les noves mesures anunciades després de la reunió van en la línia de reduir la mobilitat nocturna per tal d’evitar, així, la concentració de joves, un col·lectiu que encara no ha sigut vacunat i el risc de contagi del qual és més alt que el d’altres grups d’edat. “El Consell demanarà al TSJ de la C. Valenciana que es limite la mobilitat nocturna entre la 01.00 i les 06.00 hores, però serà per municipis. Aquells que mostren dades preocupants. En aquests moments, en serien uns 40 a la C. Valenciana”, ha assegurat el president de la Generalitat.

“La pandèmia ha empitjorat. Nou dies després de l’inici de les últimes mesures, les dades són pitjors. Ens enfrontem a una pandèmia i prendrem mesures”, així ha començat Puig la seua compareixença, en la qual ha destacat tres factors que han influït a l’hora de fer marxa enrere en la desescalada: l’arribada de la variant delta, l’explosió de la incidència acumulada en els joves de 20 a 29 anys i que aquest grup d’edat no estiga vacunat.

Les noves mesures afectaran el tancament de l’oci nocturn, la limitació de la mobilitat, l’hostaleria (que tancarà a les 00.00 hores), l’horari de venda d’alcohol en botigues i supermercats i el toc de queda en municipis en nivell de risc alt. Aquest toc de queda serà d’1 a 6 de la matinada.

La Comunitat Valenciana se sumarà, des de hui, a les autonomies que han fet un pas arrere en la desescalada en les últimes hores davant del creixement dels contagis i de les hospitalitzacions. D’altra banda, la incidència acumulada a la Comunitat Valenciana ha anat creixent aquestes últimes setmanes fins a fregar el risc extrem, amb 239 casos de coronavirus per cada 100.000 habitants.

Noves mesures a la Comunitat Valenciana

Aquestes són les noves mesures que ha anunciat el Consell i que entraran en vigor a partir del 10 de juliol a la Comunitat Valenciana. La majoria van dirigides a restringir l’oci nocturn, reduir l’aforament i al tancament de platges en determinats horaris.