Dénia és una ciutat per a caminar. Tot està a un pas. Els carrers són plans i, en els últims anys, s’ha avançat a convertir espais abans envaïts pels cotxes en zones de vianants. I millor passejar que patir un embossament. Per aquest motiu, l’Ajuntament està ara recordant que Dénia disposa d’aparcaments dissuasius, que són aquells que estan en l’extraradi i que permeten deixar el cotxe sense fer voltes i voltes. Des d’aquests aparcaments, el centre de la ciutat està a no res. S’hi arriba en deu minuts a peu.

Els aparcaments públics dissuasius, tretze en total i que sumen més de 3.000 places d’aparcament gratuït, estan situats en llocs estratègics. Es troben en el que es podria dir les “portes” del centre urbà. Els de més capacitat es troben a Torrecremada, el Bosc de Diana i l’entrada a Dénia des de les Marines. Hi ha aparcaments més xicotets, com el de les Rotes, de 140 places, que s’ampliarà en els pròxims mesos. Aquest pàrquing ha sigut ara clau per a poder tancar al trànsit l’últim tram d’aquest litoral (entre el restaurant Mena i la platja de les Arenetes), ara alliberat de col·lapses de cotxes.

És un plaer passejar per Dénia. L’única pujada en el centre urbà és la del castell, però és estesa. Ahir, dia festiu de la Santíssima Sang (el dia gran d’una Festa Major suspesa aquest estiu per la covid-19), es respirava a la ciutat un assossec inusual. Altres anys, els carrers bullien de festa.

Sí que va tornar al carrer Marqués de Campo el Trofeu de Ciclisme de la Santíssima Sang. Els joves ciclistes hi passaven, volta rere volta, com una exhalació. Les nombroses famílies que acompanyen els xavals (la competició era d’escoles esportives i cadets) van donar molta vida al centre urbà. Mentrestant, Marqués de Campo va vibrar amb el ciclisme. El carrer, ja definitivament convertit en zona de vianants, és ideal per a celebrar proves esportives com la d’ahir o la Volta a Peu d’atletisme i per a acollir actes culturals. En aquests dies sufocants, dona gust passejar per aquest bulevard d’ombra frondosa i fresca.

A més dels 13 aparcaments públics gratuïts, n’hi ha set més de pagament. Els comerciants tenen acords amb aquests pàrquings perquè els seus clients tinguen hores d’estacionament gratis. El feliç eslògan que van llançar l’any passat els comerciants ho explica bé: “Pots trobar de tot a les nostres botigues, fins i tot lloc per a aparcar”.