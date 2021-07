Dos veïns han permés, aquest matí, un arrest a Gilet després d’una persecució per la carretera que creua el nucli urbà i que ha acabat amb un accident a la cèntrica plaça de l’Església.

El sinistre s’ha produït quan el cotxe perseguit per una patrulla de paisà ha volgut endinsar-se en el poble per a fugir i ha entrat a tota velocitat per un carrer, on ha derrocat una bústia de Correus. Això ha fet que els dos ocupants del vehicle intentaren escapar-se’n a peu, però un d’ells ha sigut retingut per dos veïns fins a l’arribada de la Policia, mentre que l’altre ha aconseguit escapar.

Com explicaven uns testimonis, només per sort el sinistre s’ha saldat sense ferits, perquè hi havia molta gent en la zona.