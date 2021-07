Era l’operació més avançada en aquest inici del mercat estival i serà el primer fitxatge de la 2021/22 en el València CF. Omar Alderete es convertirà en jugador de l’equip de Mestalla pròximament. El club blanc-i-negre ha arribat a un principi d’acord amb el Hertha de Berlín per a la cessió del defensa central. No obstant això, la incorporació es completarà quan Omar Alderete se sotmeta a les habituals proves mèdiques. Així, doncs, l’internacional per Paraguai obrirà el mercat d’entrades del nou projecte i ho farà, a més, amb l’etiqueta de fitxatge estratègic per a José Bordalás.

El d’Asunción és el desitjat central que volia el tècnic valencianista per a arrancar el seu mandat a Mestalla. El defensa té unes condicions fetes a imatge i semblança del que José Bordalás vol. Primer, per posar damunt de la taula una opció que ja coneixia amb anterioritat per aquell doble enfrontament Getafe - Basilea en l’Europa League de la 2019/20. Després, per l’important consens que va haver-hi en l’àrea esportiva del València per a afrontar el fitxatge d’aquest jugador.