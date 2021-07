L’Associació de Penyes Cadafaleres ha decidit suspendre la Setmana Taurina per segon any consecutiu, davant de la impossibilitat d’organitzar la fira de corregudes, d’acord amb les normes sanitàries de distanciament marcades com a prevenció de contagi del coronavirus covid-19.

Les festes d’Algemesí es caracteritzen per la massiva participació de públic. En el cas de la Setmana de Bous, inclouen els correbous cada dia a les 8 del matí i la fira de corregudes, considerada una de les més importants del món taurí. Cada dia, a les 17.30 hores, més de 4.000 persones omplin la plaça de bous.

“L’actual situació sanitària encara no permet dur a terme unes festes com la Setmana Taurina d’Algemesí que mobilitza milers de persones cada dia durant deu dies. El caràcter multitudinari i el sistema organitzatiu de la nostra festa és incompatible amb la distància social i els aforaments limitats. Continuarem treballant amb totes les penyes per organitzar, l’any 2022, una Setmana de Bous que siga històrica. Ara, però, hem de ser prudents i responsables i posar la nostra part perquè acabe aquest malson”, ha assegurat l’actual president de la Comissió Taurina, Alberto Fernández.