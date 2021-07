Són ajudes dissenyades per als col·lectius més vulnerables. No obstant això, l’obligació de sol·licitar-les de manera telemàtica impedeix que centenars de persones puguen optar-hi. Es tracta de les ajudes al lloguer que ha convocat la Conselleria d’Habitatge per a aquest any 2021 i Càritas Diocesana ha decidit acudir al Síndic de Greuges, Ángel Luna, per a denunciar una bretxa digital que impedeix accedir a les prestacions a persones que les necessiten, amb l’objectiu que l’Administració modifique la normativa i permeta una presencialitat que hui funciona sobre la base d’unes cites “que resulten insuficients”.

Amb aquest objectiu, les tres Càritas Diocesanes de la Comunitat Valenciana han presentat formalment una queixa davant del defensor del poble valencià en la qual insten la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Comunitat Valenciana “a no deixar fora de les ajudes al lloguer a les persones més vulnerables del nostre territori”.

El passat 13 de maig es va publicar l’Ordre 3/2021, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes del Programa d’ajudes al lloguer d’habitatges i del Programa d’ajudes al lloguer per a joves. “En la convocatòria s’exclou, expressament, la presentació de sol·licituds per registre general d’entrada; així, doncs, centenars de persones que manquen tant de dispositius com de coneixements informàtics quedaran fora de l’accés a aquestes ajudes”, expliquen des de l’entitat social.

A més, afigen que l’Administració coneix la seua queixa, ja que, a principis del mes de juny, un equip tècnic de Càritas València es va reunir amb la Direcció General d’Emergència Habitacional, Funció Social de l’Habitatge i Observatori de l’Hàbitat i Segregació Urbana, “per a fer-la coneixedora de la limitació que aquesta mesura suposava i per a donar, així, la possibilitat de rectificar l’esmentada ordre”. En aquest sentit, Càritas va demanar que es flexibilitzaren algunes de les mesures i que s’implementaren cites presencials per a facilitar la sol·licitud de les ajudes a les persones que manquen de mitjans electrònics.

En els últims dies, personal tècnic de Càritas “ha comprovat que aquestes cites són insuficients per al volum de persones que les necessiten. Això ha animat a presentar aquesta queixa davant del Síndic de Greuges amb l’objectiu de reclamar que es modifique la legislació que exclou de l’accés a ajudes socials a qui més les necessita”.