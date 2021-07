L’alcalde de València, Joan Ribó, va assegurar ahir que les restriccions anunciades per la Generalitat davant de l’increment de casos de coronavirus i la denominada cinquena onada de contagis no afectaran, a priori, la celebració de les Falles, previstes per al mes de setembre, després que es cancel·laren en 2020 per la pandèmia. “Estem a dos mesos de les Falles”, va recordar ahir Ribó en la presentació d’un projecte d’art urbà al jardí del Túria. Sobre l’increment de casos de coronavirus, l’alcalde va comentar, a preguntes dels mitjans, que “jo crec que de la mateixa manera que això ha vingut a una alta velocitat, es pot controlar a la mateixa velocitat”.

“Sempre hem dit que les Falles es faran en unes condicions molt controlades i així serà”, va assenyalar l’alcalde. Ribó, a més, va dir: “No veig perillar la celebració. No crec que a ningú se li puga ocórrer plantejar que tinga relació amb el moviment faller”. “Les Falles fa falta fer-les”, va subratllar l’alcalde.

El regidor de Festes, Carlos Galiana, per la seua banda, va assegurar que “encara és prompte” per a conéixer les restriccions que puguen arribar davant de l’increment de casos de coronavirus i la denominada cinquena onada, i va remetre’s a les paraules del president Ximo Puig. Galiana va afegir, a preguntes dels mitjans, durant la presentació de l’infobaròmetre de juny, que l’Ajuntament i la JCF “continuarem treballant” amb tota la “normalitat possible” en l’organització de l’exposició del ninot, que es muntarà a la base de la Marina, i en la resta d’activitats programades.

El regidor de Festes es va mostrar confiat que la nova onada de contagis, que afecta especialment la població jove encara sense vacunar, es frene a temps i no pose en risc les Falles. “La vacunació va bé i a bon ritme”, va indicar.

De moment, la Generalitat ja ha aprovat noves mesures restrictives entre les quals destaca el tancament de l’oci nocturn, així com dels bars i restaurants a les 12 de la nit.