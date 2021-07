El president de la Federació Valenciana d’Empresaris del Transport i la Logística (FVET), Carlos Prades, va fer ahir un crit d’alarma davant de l’increment exponencial del preu de combustible, que se situava en poc més d’1,206 euros per litre a principis de juny, la qual cosa suposa un creixement del 22 % respecte al mateix mes de l’any passat. Així, tal com reflecteix l’enquesta que va presentar ahir la patronal, el 78,9 % dels transportistes valencians preveu un tancament d’empreses per al segon semestre de 2021 a conseqüència de l’escalada dels costos directes.

“La pujada del preu del gasoil amenaça la continuïtat de les nostres empreses. Només a través de la imposició específica sobre el combustible, els transportistes aporten més de 15.000 milions d’euros a les arques de l’Estat, a la qual cosa ara s’afig un gravamen més com és el pagament per l’ús de la carretera. Som un sector estratègic, el nostre creixement i la nostra activitat no poden dependre de condicionants polítics”, assegura Carlos Prades, president d’FVET.

L’enquesta recull la valoració dels associats sobre l’estat actual del sector, que qualifiquen amb un “suficient”. En aquest sentit, a més de l’increment del preu del carburant, sis de cada deu enquestats assenyalen la morositat com un altre dels principals llastos. “El termini mitjà de pagament a les empreses transportistes se situa entre els 90 i els 120 dies. El nou règim sancionador impulsat pel Govern central no suposarà la fi d’aquesta problemàtica, ja que s’han establit sancions laxes, que no creiem que desincentiven els intermediaris i carregadors de transport amb aquestes males pràctiques”, adverteix Prades.

Falta de xòfers

Els empresaris del transport valencians també han considerat la competència deslleial (56,7 %) com un altre dels esculls que més afecten la viabilitat de les companyies, al costat de l’elevada fiscalitat (40,2 %) i la falta de xòfers (36,1%). La meitat dels conductors professionals va reduir la seua activitat almenys un 25 % en 2020. El segon semestre de 2021, preveuen que augmentaran les vendes, però que disminuirà la seua rendibilitat.