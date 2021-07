L’infern torna de nou a la Comunitat Valenciana a partir d’aquest cap de setmana, encara que serà dilluns quan la nova onada de calor que afectarà la península Ibèrica colpege València de ple, tal com anuncia la predicció de l’oratge a València elaborada per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). De moment, ja s’ha activat l’alerta groga per altes temperatures a l’interior de la província per a demà dissabte i per a diumenge. Dilluns, però, podria elevar-se i passar a una situació d’emergència, ja que s’esperen temperatures de més de 40 graus a l’ombra i un intens i sec vent de ponent. La calor vindrà aquesta vegada, a més, carregada amb pols procedent del desert del Sàhara, la qual cosa encara empitjorarà més la situació.

Són diversos els factors que desencadenen aquesta nova onada de calor: l’estabilització de l’atmosfera, la forta insolació pròpia d’aquesta època i, sobretot, l’entrada d’una massa d’aire molt càlid procedent d’Àfrica i carregada de pols en suspensió. En principi, es desplaçarà des del sud cap a l’oest i el centre de la península Ibèrica, però afectarà també l’est del territori i només el nord d’Espanya se’n quedarà al marge. Les temperatures començaran a pujar a partir de demà, dissabte, però, en línies generals, la calor màxima arribarà diumenge a quasi tot el territori nacional.

El polvo en suspensión contenido en la masa de aire cálido que comienza a invadir hoy la Península sirve como excelente marcador que nos confirma el origen sahariano del aire. Carga de polvo en suspensión (g/m2) prevista desde ayer hasta el domingo. pic.twitter.com/0aqc0beDIT — SINOBAS (@AEMET_SINOBAS) 9 de julio de 2021

Dilluns entrarà, pel nord-oest de la península Ibèrica, un centre de baixes pressions que desplaçarà la massa d’aire càlid africà cap a l’est, la qual cosa ocasionarà un increment de les temperatures a la Comunitat Valenciana, on s’espera que superen els 40 graus a l’ombra. Aquest serà, amb diferència, el pitjor dia de calor de les jornades que ens esperen.

En zonas del interior de Murcia, y otras zonas del sureste peninsular se alcanzarán valores aún más elevados y se podrían llegar a superar los 44 ºC. Máximas previstas para el lunes. pic.twitter.com/euWZMNJHEB — SINOBAS (@AEMET_SINOBAS) 9 de julio de 2021

L’oratge a València: nova onada de calor

La predicció de l’oratge a València elaborada per l’Aemet per a demà ja anuncia molta calor, encara que no fins a arribar als extrems que s’endevinen per a dilluns. En tot l’interior de la província estarà vigent l’alerta groga per altes temperatures, que poden superar els 38 graus a l’ombra en la zona sud, mentre que en el nord de València seran un parell de graus més baixes. La calor màxima s’espera entre la una i les huit de la vesprada. A la ciutat de València, s’esperen valors de més de 30 graus.

El diumenge 11 de juliol, la situació serà molt similar, amb l’alerta groga per calor activada de nou en tot l’interior de la província de València. Durant aquesta jornada, les temperatures més altes s’esperen de nou a l’interior sud, amb especial incidència a la comarca de la Vall de Cofrents-Aiora; mentre que a l’interior nord serà el Racó d’Ademús l’àrea que registre els valors més elevats. A la ciutat de València, s’anuncien, de nou, més de 30 graus a l’ombra.

El dilluns 12 de juliol, l’arribada, des de les illes britàniques, d’un centre de baixes pressions farà que baixen les temperatures en pràcticament tota la península Ibèrica, a excepció de l’est, sobretot la Comunitat Valenciana i Múrcia, on el termòmetre pujarà “de manera notable, sobretot en els litorals”, segons l’avís especial que ha emés hui l’Aemet. Les Balears també es veuran afectades per les altes temperatures durant aquesta jornada.

L’oratge a València, dilluns, es preveu “poc nuvolós o ras, amb algun interval de núvols alts”. No es descarta una “reducció de la visibilitat per la pols en suspensió”, encara que el més destacat serà l’ascens de les temperatures, que serà “localment notable” pel que fa a “les màximes del litoral”.

A la ciutat de València, aquest dia s’esperen temperatures de més de 41 graus a l’ombra i vent de ponent, una situació molt similar a la que ja es va viure fa una setmana amb la primera onada de calor de l’estiu, quan el ponent va bufar amb força i va abrasir mitja província. Dilluns, una setmana després d’allò, torna a repetir-se el mateix fenomen, encara que, en principi, en aquesta ocasió podria ser fins i tot més intens.