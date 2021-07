El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que la Comunitat Valenciana tornarà a tindre toc de queda, si així ho accepta el Tribunal Superior de Justícia, dins de les mesures acordades per la Comissió Interdepartamental i davant de l’augment de la incidència del coronavirus a València, Alacant i Castelló. L’entrada en vigor d’aquesta restricció dependrà, però, dels tribunals; quan començarà a aplicar-se és una de les principals incògnites.

Segons han explicat fonts del TSJ, el Tribunal no preveu un pronunciament, possiblement, fins dilluns o dimarts de la setmana que ve. En aquest sentit, la limitació de mobilitat nocturna no podria entrar en vigor fins que la justícia no hi done el seu vistiplau, ja que aquesta mesura, igual que la restricció que afecta les reunions socials, estan vinculades a drets fonamentals recollits en la Constitució espanyola.

Aquesta és la diferència respecte a les altres mesures acordades ahir, com el tancament de l’oci nocturn o la retallada d’horaris i aforaments, que no entren en col·lisió amb aquests drets. En el cas del toc de queda i de les reunions socials, com que sí que afecten aquests drets fonamentals, requereixen, a més, un informe previ de la Fiscalia, que sol tardar 24 hores des que es presente la sol·licitud.

Toc de queda a la Comunitat Valenciana: quan i on s’aplicarà

Després d’això, es reuniran els magistrats per a deliberar a partir d’aquest informe i de la petició de la Conselleria de Sanitat, en la qual apareixeran recollits els indicadors que marcaran quins municipis (uns 40, va assegurar Puig) podrien veure’s afectats pel toc de queda, mentre que la limitació de reunions socials seria per a tota la Comunitat Valenciana.

L’última vegada que la Generalitat va sol·licitar l’aplicació del toc de queda al Tribunal Superior de Justícia ja havia expirat l’estat d’alarma a Espanya. Encara així, els tribunals van secundar la postura de l’executiu autonòmic i el toc de queda es va mantindre durant un parell de setmanes més que en la resta del país.