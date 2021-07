La Comunitat Valenciana ha rebut, aquest matí, 181.000 dosis noves de vacunes de Pfizer. El carregament, que procedeix de Colònia, Alemanya, ha aterrat aquest matí a l’aeroport de Manises.

La Conselleria de Sanitat pretén administrar 295.298 dosis de la vacuna de les diferents farmacèutiques al llarg d’aquesta setmana. Quatre de cada deu vacunes es distribuiran entre les persones de 30 a 39 anys, tant per a primeres com per a segones dosis. La quantitat restant es destinarà a les persones que estan esperant rebre la segona dosi.

El ritme de vacunació continua sent bo, i, malgrat que aquesta setmana, a la Comunitat Valenciana, s’inocularan 155.000 dosis menys que la setmana passada, el Govern central espera arribar als 25 milions de persones amb la pauta completa abans del 26 de juliol, segons la ministra de Sanitat, Carolina Darias.