La riquesa botànica és un dels senyals d’identitat del Parc Natural del Montgó. L’equip tècnic del Parc i l’Ajuntament de Dénia han dissenyat una ruta botànica al llarg de la primera part del camí de les Colònies, el qual consta d’un gran panell interpretatiu i de 35 cartells individuals de les espècies de flora característiques del Montgó.

Aquests cartells presenten les espècies mediterrànies repartides en quatre grups (de bosc, de penyes, arbustos i cultius) i mostren tant plantes més comunes com autèntiques joies botàniques (endemismes, espècies rares o amenaçades) del Montgó. Les fitxes es troben al costat de les plantes al llarg d’un quilòmetre del camí de les Colònies, un dels més freqüentats del parc natural, al terme de Dénia. Cada fitxa disposa d’imatges de la planta i en detalla els noms comuns en valencià i castellà. També hi ha una fitxa tècnica, així com un codi QR que remet a una pàgina web amb informació exhaustiva sobre l’espècie de flora.

Amb aquesta ruta, el Parc Natural acosta el seu patrimoni vegetal, riquíssim, als visitants que acudeixen a descobrir el Montgó.