La Regidoria de Turisme i Internacionalització de l’Ajuntament de València organitzarà i coordinarà totes les polítiques municipals per a captar inversió estrangera amb una millor coordinació i eficàcia gràcies a l’elaboració d’un pla amb diferents línies d’actuació en política internacional en els pròxims quatre anys.

Per mitjà d’aquesta iniciativa, es mostraran els reptes i les oportunitats a què ha de fer front el consistori, així com els instruments, les accions i els mecanismes d’avaluació que requerirà per a fer-ho. Turisme i Internacionalització es posarà en contacte, a més, amb els departaments del consistori i amb interlocutors externs per a donar una visió plural al document.

El regidor Emiliano García ha destacat que “la política internacional és un àmbit molt ampli i complex”, ja que hi ha molts factors i temes involucrats, com el comerç, la cultura, l’R+D o el medi ambient.

L’elaboració està planificada entre el passat mes de maig i desembre i serà clau després de la crisi de la covid-19. Aquest procés es dividirà en quatre fases, entre les quals es farà un diagnòstic per a definir quines són les potencialitats i prioritats de la ciutat, l’elaboració formal del pla, la implementació, comunicació i disseminació i, finalment, el seguiment, l’avaluació i el rendiment de comptes.

L’equip encarregat del projecte està preparant les reunions amb les diferents àrees de l’Ajuntament i agents municipals externs per a dur a terme un intercanvi d’informació, de qüestions i d’objectius amb la finalitat d’enriquir aquest pla.

García ha afirmat que aquest projecte “serà una eina que contribuirà a definir el full de ruta que caldrà seguir per a convertir València en la ciutat internacional que volem”.