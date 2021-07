Lucas Mondelo, seleccionador nacional de bàsquet femení, va donar ahir a conéixer les dotze jugadores que compondran la plantilla que viatjarà dissabte que ve, 17 de juliol, a Tòquio per a disputar els que seran els cinquens Jocs Olímpics de la selecció femenina. Entre aquestes jugadores hi haurà quatre integrants de la primera plantilla del València Basket. Es tracta de Cristina Ouviña, Laura Gil, Queralt Casas i Raquel Carrera.

“Una gran notícia per al club, que compta amb una àmplia representació ‘taronja’ en la convocatòria de la selecció espanyola per a la disputa dels Jocs. Un fet que reafirma, una vegada més, l’aposta del València Basket pel talent nacional”, va indicar l’entitat taronja en un comunicat després de conéixer-se la notícia. A les quatre jugadores del València Basket s’unirà la també taronja Rebecca Allen, confirmada com a part de la selecció d’Austràlia.

La selecció espanyola, més enllà de les peces de l’equip valencià, formarà també amb Silvia Domínguez, Laia Palau, Maite Cazorla, Leo Rodríguez, María Conde, Alba Torrens, Tamara Abalde i Astou Ndour, que s’incorporarà a l’equip de manera imminent. L’aler Laura Quevedo i la pivot Paula Ginzo han sigut els dos descarts. D’altra banda, els 15 jugadors del combinat masculí es reuniran demà a Madrid per a seguir amb el treball.