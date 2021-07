El conseller d’Educació, Vicent Marzà, i el secretari autonòmic d’Educació, Miguel Soler, han anunciat hui el manteniment dels reforços educatius per al curs que ve. En concret, han informat de la contractació de 5.042 docents extra en plantilla, entre els quals n’inclouen de tots els nivells, també de les unitats gratuïtes de dos anys: això suposa un augment de 668 (15 %) respecte al curs que acaba de finalitzar. Així mateix, la Generalitat també ha mobilitzat una partida econòmica per a les despeses derivades de la pandèmia en els centres educatius.

La majoria d’aquests docents, 3.050, s’incorporarà als centres de Secundària, perquè en 2021-22 ha de garantir-se la presencialitat al 100 % en ESO, Batxillerat i FP, a diferència de 2020-21, quan grups de 3r i 4t d’ESO, sobretot, van assistir a classe en torns alterns en els centres que no tenien suficient espai. A més, també cal recordar que, el curs que començarà al setembre, s’aplicarà al professorat de Secundària la reducció d’hores lectives acordada amb els sindicats, per la qual cosa una part de l’augment de la plantilla docent també es deu a causes diferents de la pandèmia.

D’altra banda, en Infantil i Primària, segons han detallat Marzà i Soler, l’augment de mestres (de 1.942 professionals) facilitarà que els centres puguen organitzar desdoblaments de grups o la codocència.

Per províncies, dels 5.042 ensenyants, Alacant es reforçarà amb 1.752 docents; a Castelló tindran 793 docents més; i a València, 2.497.

Aquest augment de docents —que se sufraga amb pressupost directament de la Generalitat, perquè, en aquesta ocasió, no hi ha una partida extraordinària del Ministeri— té com a objectiu “atendre l’alumnat d’una manera més individualitzada”, ha assenyalat el conseller, que també ha defensat que els docents —que es repartiran segons les necessitats de col·legis i instituts— són una eina perquè els centres puguen millorar la seua atenció a l’alumnat amb més flexibilitat. “Redoblem els esforços perquè els centres puguen atendre millor i de manera més individualitzada l’alumnat”, ha afirmat el conseller.

En total, segons la Conselleria, aquest curs, la inversió extra per la pandèmia suposa uns 39,4 milions d’euros, que, entre altres coses, a més del professorat, també costegen els monitors de menjador, ja que es manté pràcticament la mateixa xifra de contractats que el curs passat (més de 3.000). Com ha detallat Soler, el funcionament dels centres i el reforç del menjador escolar s’emporta 27 milions; 6,2 milions es destinaran a la desinfecció dels instituts (la de les escoles és a càrrec dels ajuntaments); i 6,2 milions es reserven a la compra de 15 milions de mascaretes.

Un altre curs “pandèmic”

Com ha reconegut el conseller d’Educació, “és evident que la pandèmia continua”, per la qual cosa el 2021-22 “no serà un curs habitual, però el context és millor que el del curs passat”. Entre altres coses, ha recordat que el personal dels centres ha completat la seua vacunació aquesta setmana i que el curs 2020-21 va concloure amb un “balanç molt positiu del treball de la comunitat educativa”. “Els centres eren, són i seran els llocs més segurs”, ha defensat Vicent Marzà.

Això sí, tal com ha avançat Miguel Soler, la mascareta continuarà sent obligatòria al setembre, segons recullen les instruccions que es publicaran la setmana que ve, que, en aquest aspecte, no varien de la normativa actual.

Així mateix, sobre la presencialitat en Secundària i la possibilitat que els instituts organitzen torns vespertins per a acollir tots els grups, Marzà i Soler han assenyalat que, en alguns casos, sí que s’ha hagut d’adoptar aquesta mesura, però que “no és molt generalitzada”. Pel que fa a les AMPA, la seua activitat presencial dependrà de la decisió dels equips directius.

Més tecnologia

D’altra banda, una de les prioritats que la pandèmia ha posat encara més en relleu és la digitalització de les aules. Per això, Soler ha explicat que s’han adquirit un total de 50.908 dispositius nous per als centres educatius: més de 30.000 són ordinadors portàtils, a més d’unes 15.000 tauletes. En concret, els primers aparells començaran a arribar als col·legis i instituts a finals d’aquesta setmana; i, la resta, a principi de curs, segons ha informat el secretari autonòmic. Això se suma a la compra de material tecnològic que el Consell ja va fer durant el confinament, en el curs 2019-20, i que es va completar amb dispositius enviats pel Ministeri.