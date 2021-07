L’actualització de dades per municipis de la Conselleria de Sanitat mostra com el roig fosc del “risc extrem” amb incidències superiors a 250 casos per 100.000 habitants guanya terreny. Si, amb les xifres de divendres, hi havia 110 localitats que superaven aquest llindar, amb les noves dades facilitades pel departament autonòmic de salut, ja en són 173 els municipis que superen aquesta taxa de contagi, 63 més en quatre dies.

Això no obstant, alguns d’aquests municipis, com Sot de Chera o Penàguila, entren en aquest registre malgrat haver notificat només un cas, atesa la seua escassa població. El fet de tindre menys habitants és un motiu que fa disparar les xifres en comparació amb els casos. Així, doncs, Titaguas, Balones i Chelva encapçalen el rànquing de municipis amb les taxes més altes de positius de covid nous entre la seua població. En aquestes localitats, s’han registrat 11, 3 i 34 casos respectivament en les últimes dues setmanes, la qual cosa ha fet augmentar la seua incidència per damunt dels 2.000.

Uns llocs per darrere en la classificació d’incidència global, però registrant els nombres més grans de contagis, hi ha localitats com València, l’Eliana, Alboraia o Benicàssim, municipis que presenten les taxes més altes de casos entre les ciutats de més de 10.000 habitants i on la seua transmissió preocupa més les autoritats sanitàries, raó per la qual ahir, dilluns, van estrenar toc de queda a partir de la 1 de la matinada.

Benicàssim és, entre aquestes localitats, la que pitjor incidència presenta. Supera els 1.000 contagis per 100.000 habitants, després de sumar més de 187 positius en les últimes dues setmanes, un increment dels contagis que coincideix amb l’època turística d’una localitat caracteritzada per això, circumstància que ha fet augmentar la seua incidència més de 300 punts en els últims set dies.

La següent en aquesta classificació és Alboraia, amb 897 casos per 100.000 habitants, després de sumar 222 positius en els últims 14 dies i no haver deixat d’incrementar la seua incidència en les dues últimes setmanes.

Situació similar a la de València ciutat, que se situa amb una incidència acumulada de 774 casos per 100.000 habitants, 170 punts més que divendres passat, després de registrar quasi 2.000 casos durant tot el cap de setmana. València i la seua àrea metropolitana és el focus de més transmissió de la pandèmia i no és estrany que pràcticament tots els municipis d’aquesta zona estiguen inclosos en el toc de queda que va avalar dilluns el TSJ.

Aquesta llista la tanca l’Eliana, amb una incidència de 789 casos per 100.000 habitants, una localitat que, a diferència de les altres tres, a penes ha incrementat la seua taxa de contagis des del cap de setmana.

Cal destacar també l’augment que s’ha registrat en localitats costaneres que es trobaven fins divendres en risc alt i que han passat a risc extrem després d’haver superat els 250 casos per 100.000 habitants. És el que ocorre en localitats com Cullera (301 casos/100.000 habitants), Canet (295) o Castelló de la Plana (311).