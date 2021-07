Huit dotacions del Consorci Provincial de Bombers de València han tractat de sufocar un incendi, que estava “molt desenvolupat”, en dues naus industrials de Beniarjó i, parcialment, en un bar sense activitat, segons han aclarit des dels canals oficials de l’agrupació de bombers.

Així mateix, també s’hi han evacuat diverses cases pròximes. Concretament, els desallotjaments, que han dut a terme la Policia i la Guàrdia Civil de la zona, corresponen a un edifici i a diverses cases unifamiliars contigües i podrien haver afectat unes 30 persones.

La part de l’interior dels recintes afectats ha sigut devorada per les flames, visibles des de municipis pròxims com Gandia, una localitat que es troba a sis quilòmetres del lloc dels fets. El foc es va decretar cap a les 21.30 hores d’ahir, dilluns. Els bombers de Gandia, presents en les tasques d’extinció de l’incendi, han recomanat no aproximar-se a la zona.