L’Ajuntament de València ha ajornat fins a finals de mes els espectacles pirotècnics de la Gran Fira de València previstos per a aquest cap de setmana i el següent, a causa de l’agreujament dels indicadors principals sobre la situació de la pandèmia per la COVID-19 a la ciutat. Així ho ha anunciat el regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, que aquest dimecres ha estat en contacte amb responsables de la Conselleria de Sanitat per a avaluar la situació i prendre les decisions necessàries en funció de les dades actualitzades, segons ha informat el consistori en un comunicat.

El regidor ha detallat que, una vegada realitzada la consulta a les autoritats sanitàries sobre la situació actualitzada a la ciutat, l’Ajuntament ha optat per “fer un exercici de responsabilitat” i mostrar el seu compromís ferm per fer tot el possible per a combatre la pandèmia i poder recuperar, com més prompte millor, la normalitat en programacions com la de la Gran Fira i amb activitats com els espectacles pirotècnics que teníem programats per a aquest cap de setmana”. Per això, la Regidoria s’ha posat en contacte amb les empreses que disparaven les dues mascletades nocturnes programades per al dissabte a les 23 hores (Vulcano i Alpujarreña) i els tres castells del dia 24 (Del Mediterráneo, Valenciana i Zarzoso) per a ajornar-los fins a finals de mes.

Galiana ha fet una “crida a la prudència i a la responsabilitat, tant de manera individual com col·lectiva, per a poder remuntar aquesta situació que s’ha anat agreujant en els últims dies”. També s’ha mostrat confiat que, amb la implicació de tota la ciutadania i les persones que visiten la ciutat aquestes setmanes, es podrà millorar la situació sanitària.

“Si aconseguim, entre totes i tots, que milloren les dades que s’han disparat a la ciutat, com per exemple la incidència acumulada, podrem parlar d’un ajornament d’aquests espectacles pirotècnics, en el marc dels Focs de la Fira, que tant esperàvem i que tan necessaris són per al sector pirotècnic en particular i per a la cultura festiva de la nostra ciutat en general”, ha explicat el regidor.