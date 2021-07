Solucionat el problema en defensa amb la incorporació d’Omar Alderete, el València centra els seus esforços en els fitxatges del migcampista defensiu i del davanter. José Bordalás es va marcar com a prioritat, quan va arribar a la banqueta, la contractació d’un central esquerrà, en la seua idea de construir l’equip de darrere cap avant. El següent pas per a donar forma a la columna vertebral de l’equip és el stopper. El club treballa en consens sobre una llista de candidats elaborada en les primeres reunions de planificació esportiva entre el president, Anil Murthy; el secretari tècnic, Miguel Ángel Corona i l’entrenador. I el candidat número u en la llista de migcampistes del València continua sent Mauro Arambarri.

El fitxatge del migcampista uruguaià del Getafe era i continua sent la primera opció del València. L’arribada del charrúa és complicada, per les exigències econòmiques d’Ángel Torres, però no està ni molt menys descartada. El tècnic ja ha traslladat al club la necessitat d’invertir en una posició que considera fonamental per a establir els fonaments de l’equip. Arambarri s’ajusta com cap altre migcampista al perfil que busca Bordalás. A favor del València juguen les ganes del jugador d’eixir del Getafe aquest estiu per a fer un salt de qualitat en la seua carrera i la seua connexió directa amb Bordalás. El problema, com quasi sempre, són els diners. Ángel Torres (segurament com a estratègia de negociació) remet a la clàusula de 25 milions d’euros. “No sé si el València podrà fer front a una operació així”, deia el president de l’equip madrileny. La competència és dura.

Lerma, entre els candidats

Bordalás continua somiant amb Arambarri. L’estiu és llarg i el València està obligat a esperar. Mentrestant, el club manté obert un ventall d’alternatives sobre les quals ja ha treballat i que segueixen damunt de la taula. Una de les que ofereix més garanties és Jefferson Lerma. El migcampista colombià del Bournemouth interessa. De fet, el València ja ha entaulat converses amb el club anglés per a plantejar una possible operació. El Bournemouth demana diners per la cessió i taxa el jugador en 20 milions per un possible traspàs. Fa tres anys, van desemborsar 30 milions per ell i ara volen recuperar bona part de la inversió. Una altra de les opcions ben col·locades en la llista de migcampistes és la d’Omar Mascarell. El jugador espanyol del Schalke 04, amb galons en la Bundesliga, encaixa en l’aspecte esportiu i s’ajusta més en l’econòmic. La seua eixida és més assequible. El club ja ha fet un acostament i coneix la seua predisposició de jugar en LaLiga. El problema és l’alta fitxa que cobra.

Herrera i Gudelj

El València també està atent a la situació esportiva d’altres migcampistes que no han tingut continuïtat en els seus clubs i que interessen si cauen les primeres opcions de la llista. Un d’ells és el migcampista mexicà de l’Atlètic de Madrid Héctor Herrera. L’arribada de Rodrigo de Paul li obri encara més les portes d’eixida del Wanda. El club matalafer el taxa en 7 milions.

A Mestalla també estan pendents del migcampista serbi del Sevilla Nemanja Gudelj, que va perdre protagonisme en l’últim any amb l’equip andalús. L’obligació del club és mantindre totes aquestes vies obertes i així està succeint.

En quadre sense Soler

La marxa de Carlos Soler als JJOO de Tòquio, l’absència de l’internacional danés Daniel Wass (està de vacances després de l’Eurocopa), l’eixida de Christian Oliva i la falta de reforços per al doble pivot ha deixat en quadre el centre del camp en la pretemporada.

Bordalás només compta amb Uros Racic, més enllà dels joves Koba Koindredi i Vicente Esquerdo.