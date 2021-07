La Conselleria de Justícia ha arxivat la proposta de sanció de 400 euros a un estudiant de Xirivella per no portar mascareta mentre es menjava l’entrepà a les portes de l’institut durant l’hora de l’esbarjo. La família de l’alumne, residents a Mislata, agraeix a la Conselleria “que haja sigut justa amb nosaltres” davant d’una “multa bastant injusta”.

Tal com va publicar en exclusiva aquest diari, l’incident es va produir a mitjan desembre enfront de l’IES Gonzalo Anaya de Xirivella, encara que no va ser fins a juny quan la família del xic, de 17 anys, va rebre la notificació al seu domicili. Tal com va relatar la mare a Levante-EMV, el succés va succeir el 14 de desembre, quan una patrulla de la Policia Local es va detindre a les portes de l’IES Gonzalo Anaya de Xirivella, on estudia el xic, per a instar l’alumnat a separar-se, guardar la distància i portar la mascareta. Segons matisa la mare, en el protocol anticovid dissenyat pel centre educatiu vigent en aquelles dates, es permetia l’eixida al carrer als alumnes de Batxillerat i cicles formatius durant l’hora de l’esbarjo. El seu fill, assegura, va eixir posteriorment de l’aula després de fer un examen i va començar a menjar-se l’entrepà. “Lògicament, no portava posada la mascareta al carrer, perquè estava menjant. Va ser en aquell instant quan la mateixa patrulla va tornar a l’institut i va enxampar el meu fill”, va explicar la família. Malgrat que tenien permís, se li va incoar un expedient de sanció de 400 euros.

Ara, després de presentar un recurs, la Conselleria de Justícia ha arxivat l’expedient, ja que considera que els fets provats “no constitueixen una infracció administrativa”. De la resolució del departament autonòmic es desprén que l’alumne en qüestió no es trobava en el lloc quan els agents van advertir per primera vegada el grup d’estudiants que guardaren la distància social i portaren la mascareta.

La família del xic assenyala que “com les injustícies a vegades ho són de veritat, la multa ha sigut arxivada… Volíem agrair a la Conselleria de Justícia que haja sigut justa amb nosaltres”. En canvi, critica que de l’Ajuntament, l’institut i la Policia Local “no podem dir el mateix, ja que pensem que entre ells s’han passat la pilota dels uns als altres i s’han llavat tots les mans”.

En aquest sentit, la família afirma que “si hui no hem de pagar aquesta multa, és gràcies al nostre esforç i la nostra obstinació a l’hora de presentar el recurs, amb innombrables arguments contra una cosa que créiem injust i absurd i que, si hi havia algun culpable, no era precisament el nostre fill. Gràcies a la gent que ens va donar suport amb els seus comentaris en les xarxes i altres llocs, que es van interessar pel nostre fill i també a nivell personal”. També dona les gràcies a l’AMPA de l’Institut Gonzalo Anaya, “a la qual em sent molt orgullosa de pertànyer, encara que després de tants anys vetlant pels alumnes del meu centre, m’ha quedat un sabor agredolç pel tracte de la direcció, que no del professorat”.