L’Associació d’Empresaris del Camp de Morvedre (Asecam) va celebrar ahir un fòrum de sostenibilitat ambiental en el qual van participar la presidenta de l’entitat, Cristina Plumed; l’alcalde de Sagunt i regidor de Medi Ambient, Darío Moreno i la directora general de Canvi Climàtic, Celsa Monrós, a més d’altres personalitats.

Una trobada, la tercera sobre aquesta temàtica, en la qual es va arrancar el compromís, per part de tots, de l’adopció de mesures per a mitigar el canvi climàtic, tema que va generar un espai de debat.

Per part d’Asecam, la seua presidenta va comentar les accions que s’estan duent a terme respecte a aquesta problemàtica, com ara tallers d’economia circular i mobilitat sostenible: “Hem començat a treballar en un projecte de simbiosi industrial i hem presentat projectes per a l’expressió d’interés promoguda pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència”, va afirmar.

Per la seua banda, l’alcalde va informar que, després d’un estudi realitzat pel consistori, sabem que el 70 % de la petjada de carboni de la ciutat procedeix de la indústria, per la qual cosa ha apel·lat al fet que “si realment volem arribar a una transició que, a més, siga justa, que no perjudique i que permeta a les nostres empreses estar en una posició d’avantatge respecte a altres empreses a escala mundial, és imprescindible que treballem conjuntament per arribar, en primer lloc, a aquest objectiu d’economia sostenible, però també perquè siguem capdavanters mundialment en aquesta transició ecològica”.

De la mateixa manera, la directora general de Canvi Climàtic, Celia Monrós, va expressar: “El canvi climàtic és un dels reptes als quals ens enfrontarem en els pròxims anys i Asecam ha pres el lideratge amb la creació d’un fòrum pioner per a aconseguir una innovació, un canvi i una transició ecològica, tan importants atesa la necessitat de reduir les emissions, així com de ser més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient”.

La jornada va comptar amb una taula de mobilitat, una altra sobre economia circular i, finalment, la taula de solucions.