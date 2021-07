Rubén Tomás, un veí de Fortaleny aficionat a la detecció de metalls, va trobar fa uns mesos en l’arena de la platja del Pouet, al costat del passeig marítim, un objecte similar a una moneda antiga. Després de les pertinents consultes, va certificar que la moneda de plata que havia trobat corresponia a un dihuité, datat en 1624, d’un important valor patrimonial. Per aquesta raó, Rubén ha decidit donar-la a la ciutat de Sueca, perquè puga formar part del patrimoni històric de la població.

“És una cosa poc habitual trobar-se a la platja aquesta classe d’objectes. Practique aquesta afició des de fa set anys i, fins i tot, hem creat una associació sense ànim de lucre, la seu de la qual està a Andalusia”, ha explicat Rubén Tomás. La troballa es va produir un dia corrent: “Vaig trobar l’objecte i el primer que vaig fer va ser posar-me en contacte amb el Departament de Patrimoni. Em vaig adonar de seguida que era una moneda i que tenia encunyat l’any 1624. Estava en l’arena de la platja, al costat del mur del passeig marítim, fàcilment visible”.

Tomás lamenta que hi haja tanta desinformació sobre la tasca que fa aquest col·lectiu altruista de buscadors de metalls. “Rebem crítiques, però l’associació no té ànim de lucre. El que volem és contribuir a mantindre el patrimoni prestant la nostra ajuda”, precisa.

Vázquez ha agraït a Rubén que, després de descobrir la moneda, haja decidit donar-la a Sueca. “És de valorar la integritat de les persones que troben un objecte de valor i decideixen fer partícip el col·lectiu i donar-lo a una entitat pública. En un primer moment, la moneda romandrà en l’arxiu històric de Sueca fins que, segons ens marca la llei, es trasllade al museu arqueològic més pròxim, que, en aquest cas, seria el de Cullera. Des de l’Ajuntament treballarem en el projecte de tindre un museu propi d’aquestes característiques, perquè la nostra ciutat puga disposar d’un lloc on depositar totes les peces curioses de valor patrimonial com és el cas d’aquesta moneda”.

“Ha preferit compartir”

La regidora de Patrimoni va organitzar, a la casa consistorial, un reconeixement del gest generós de Rubén, que va donar desinteressadament aquesta peça arqueològica a la ciutat. “Ha preferit compartir-la abans que qualsevol altra opció. Per això, és just agrair-li-ho”, va subratllar Celia Beltrán. L’alcalde, Dimas Vázquez, i la regidora van entregar a Rubén una sèrie d’obsequis. També van assistir a l’acte els regidors de Cultura, Vladimir Micó; d’Educació, Joan C. Vázquez; i de Medi Ambient, Carmen Pérez.