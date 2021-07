El Ple del Tribunal Constitucional ha estimat parcialment el recurs d’inconstitucionalitat interposat per Vox contra el reial decret pel qual el Govern va declarar el primer estat d’alarma, que va entrar en vigor el 14 de març de 2020. Amb una majoria de 6 a 5 magistrats, l’alt tribunal declara inconstitucional la limitació del desplaçament de persones i vehicles que fixava la norma, així com la capacitat del Ministeri de Sanitat per a modificar i ampliar les mesures de contenció en l’activitat comercial.

La resolució ha tirat avant per una majoria ajustada de sis vots contra cinc. Hi han formulat vots particulars el president Juan José González Rivas i els magistrats Andrés Ollero, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido i María Luisa Balaguer.

En concret, el tribunal de garanties ha declarat inconstitucionals i nuls els punts 1.3 i 5 de l’article 7 del decret llei, relatius a la llibertat de circulació de persones i cotxes en espais i vies públiques.

També ha declarat inconstitucional que s’habilitara el Ministeri de Sanitat per a “modificar” o “ampliar” les mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals i activitats recreatives, així com les activitats d’hostaleria i de restauració.

La decisió té lloc després que els magistrats es reuniren ahir sense arribar a un acord per a votar la ponència del magistrat Pedro González-Trevijano. Aquest dimecres, han représ les deliberacions i han estimat parcialment el recurs.

La decisió ha mantingut dividit fins ara el conclave, que ja va optar al juny per ajornar l’assumpte a la convocatòria d’aquesta setmana, en la qual els jutges han analitzat la ponència que qüestiona la constitucionalitat d’algunes mesures de restricció de mobilitat —com el confinament domiciliari— aplicades per l’executiu de Pedro Sánchez a l’inici de la pandèmia.

Anàlisi de les restriccions

Amb el suport al text, s’admeten algunes pressuposicions assenyalades en el recurs presentat per Vox, que va ser el primer a acudir al Tribunal Constitucional per a impugnar els decrets dictats pel Govern de coalició durant la crisi del coronavirus.

Segons han precisat fonts jurídiques consultades per Europa Press, la ponència aprovada preveu que les mesures més restrictives del decret hagueren sigut mereixedores d’una declaració de l’estat d’excepció a Espanya, per sobrepassar les pressuposicions de l’estat d’alarma.

Una altra de les claus del debat ha sigut dilucidar si el primer estat d’alarma va suposar una suspensió total dels drets fonamentals afectats o una mera limitació d’aquests, que sí que podria estar emparada per la figura de l’estat d’alarma.

Aquest tema estava pendent de resoldre’s en el Constitucional des de maig de 2020, quan l’assumpte va ser admés a tràmit en un ple que es va celebrar de manera telemàtica a causa de les restriccions per la covid-19.

Des de Vox entenen que el decret del 14 de març incloïa restriccions d’unes certes llibertats públiques que no estarien previstes per a aquesta mena d’estat en la Constitució. Sostenen que determinades suspensions dictades per l’executiu només cabrien en la fórmula de l’estat d’excepció.