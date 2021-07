El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha proposat estendre l’ús del certificat covid digital de la UE “a tot el sector turístic i de l’oci i, d’aquesta manera, garantir la tranquil·litat dels usuaris i la seguretat dels establiments”.

En concret, Francesc Colomer, proposa que “el certificat verd digital, el que garanteix que la persona portadora està immunitzada contra el coronavirus, siga exigible no només per a viatjar, sinó també per a recintes culturals, concerts, festivals o altres activitats relacionades amb el turisme i l’hostaleria”.

Colomer ha explicat que aquesta proposta “compta amb el suport del sector turístic”, amb el qual s’ha mantingut en contacte durant els últims dies.

El titular de Turisme ha comunicat aquesta proposta a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, per a traslladar-la al Govern central i que puga aplicar-se com més prompte millor, tenint en compte que, a més, pot ser un revulsiu per a conscienciar en la vacunació.

L’objectiu d’implementar aquesta mesura és “crear espais segurs” en aquells establiments on es puga controlar l’accés. “Que el passaport covid servisca no només per a viatjar”. A més, argüeixen que, quan arribe la tardor, pot ser una mesura essencial, perquè ara l’activitat de l’hostaleria se centra sobretot en les terrasses, però amb el fred, seran de nou els interiors on es concentrarà la clientela.

Certificat per a oci i cultura

Segons Francesc Colomer, “el certificat digital verd és una proposta de treball molt raonable i la mateixa Comissió Europea recomana als estats membres que el divulguen i el faciliten per a convocatòries de caràcter cultural, no només per a travessar fronteres”.

En aquest sentit, ha explicat que “la realitat de la Comunitat Valenciana, la indústria musical, els festivals, el turisme i l’oferta cultural, necessiten un revulsiu i eixir de la situació dramàtica en la qual es troben”; amb aquesta proposta, “es permetrà garantir millor les condicions sanitàries dels recintes on se celebren aquests esdeveniments o activitats, i fins i tot augmentar els aforaments”.

A més, Colomer ha subratllat que l’ús del certificat covid digital en l’àmbit turístic i de l’oci “també pot contribuir a facilitar i encoratjar el ritme de vacunació en aquells segments o franges d’edat que puguen haver-se mostrat més reticents a la vacuna”.

En aquest sentit, ha animat la població a vacunar-se i a confiar en les vacunes, perquè són “la garantia i la resposta científica racional a la pandèmia, perquè té aquesta repercussió positiva de poder tornar a la vida plena i a una certa normalitat que tots esperem”.