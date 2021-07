Catarroja ha llançat la convocatòria de les 20 parcel·les d’horts urbans sostenibles de què disposa l’Ajuntament per a la ciutadania. La Regidoria de Medi Ambient concedeix l’ús d’aquests espais per un període de dos anys, amb la sol·licitud prèvia de les persones interessades, les quals han d’assumir, per mitjà d’una declaració responsable, els deures i drets que es recullen en l’ordenança municipal reguladora dels horts urbans. D’altra banda, es té previst reservar un 25 % dels horts a persones jubilades i altres grups socials.

“Amb aquest projecte, des de l’actual equip de govern pretenem fomentar els principis i les tècniques de cultiu pròpies de l’agricultura ecològica, que, a més de produir aliments per a l’autoconsum, té una finalitat social, integradora, educativa, d’entreteniment, ambiental i participativa”, va explicar Elisa Gimeno, regidora de Medi Ambient i Agricultura Sostenible.

Les sol·licituds han de presentar-se, a través del formulari específic de sol·licitud, en la seu electrònica o a l’Oficina Integrada d’Atenció Ciutadana (OIAC). El procés de sol·licitud de parcel·les va començar l’1 de juliol i finalitzarà el 31 del mateix mes, per la qual cosa, en aquests moments, queden les últimes parcel·les per adjudicar.