La Generalitat vol avançar en el procés de descentralització de l’administració general de l’Estat i, per això, llança noves propostes al Govern central. El cap del Consell, Ximo Puig, en la seua intervenció en la junta d’AVE, va aprofitar la nodrida representació d’empresaris, amb el navilier Vicente Boluda al capdavant, per a anunciar que ha sol·licitat formalment a l’executiu de Pedro Sánchez el trasllat de l’organisme públic Ports de l’Estat, que actualment es troba a Madrid, a la C. Valenciana.

Puig considera que no és “comprensible” que aquest organisme, que coordina i controla l’eficiència dels ports de titularitat estatal, se situe a 350 quilòmetres de la mar, per la qual cosa instarà el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, del qual depén, a situar-ne la seu a la capital del Túria. En la seua opinió, el “centralisme ineficient que absorbeix recursos i drena riquesa” no és l’únic desafiament al qual s’enfronta la Comunitat Valenciana. A més, va qualificar de reivindicacions “inajornables” el finançament autonòmic o el corredor mediterrani.

Quatre dirigents en tres anys

El màxim responsable del Consell va advocar per establir aliances territorials que facen possible el “progrés de l’Espanya d’Espanyes”, “en la qual no tot passe per Madrid”. Com a exemple dels “ponts” entre territoris que la C. Valenciana està impulsant, el president es va referir a la cimera celebrada fa poc a Palma, així com a la pròxima reunió que es mantindrà a Andalusia sobre el sistema de finançament.

La reivindicació de Puig sobre Ports de l’Estat es produeix després d’anys d’inestabilitat en la presidència d’aquest organisme. I és que l’ens estatal que guia l’estratègia espanyola dels recintes marítims ha tingut quatre presidents en aquests últims tres anys: José Llorca (el més longeu en aquest càrrec, lloc que va ocupar en uns altres temps tant en governs del PP com del PSOE), Ornelia Chacón (exconsellera socialista de Canàries), Salvador de la Encina (exdiputat per Cadis i advocat laboralista) i l’economista valencià Francisco Toledo, actual president i ex màxim responsable del Port de Castelló.

L’organisme de titularitat estatal està integrat per 46 ports d’interés general, gestionats per 28 autoritats portuàries. Canalitzen quasi el 60 % de les exportacions i el 85 % de les importacions, la qual cosa representa el 53 % del comerç exterior espanyol amb la Unió Europea i el 96 % amb tercers països. Genera una ocupació directa de més de 35.000 llocs i 110.000 de manera indirecta.

Boluda: “La meua empresa no es beneficiarà del rescat de la concessió”

Respecte al procés d’ampliació del port, el president d’AVE i de Boluda Corporación Marítima, Vicente Boluda, va assegurar que la seua empresa “no se n’ha beneficiat en res” i que aquesta concessió “no té a veure” amb l’expansió del recinte del Grau, després de les possibles irregularitats detectades en la seua concessió Unión Naval Valencia. Segons Boluda, “a l’autoritat portuària li interessaven els terrenys, amb llicència fins a 2027, per a la terminal de creuers, raó per la qual va vindre i els va rescatar amb un informe favorable de l’Advocacia”, va agregar.