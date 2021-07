Almenys 23 dels 542 municipis de la Comunitat Valenciana estan en risc greu de desaparéixer, ja que la seua població no arriba ni tan sols als 100 habitants. Castell de Cabres (a la província de Castelló, amb 22 persones), Sempere (València, 30) i Palanques (Castelló, 34) encapçalen aquest preocupant rànquing. No obstant això, el nombre de persones empadronades no és l’únic indicador fiable per a parlar de despoblació, com assenyala el geògraf Luis del Romero, especialista de la Universitat de València en els fenòmens demogràfics. “Hi ha pobles que tenen 20 o 30 persones empadronades, però a l’hivern no hi trobes a ningú. El padró pot portar a engany. El creixement vegetatiu i la taxa d’envelliment o de dependència marquen la dinàmica d’una localitat, mentre que la densitat de població depén molt de l’extensió. Hi ha molts indicadors que són molt difícils de recollir, com, per exemple, els empadronaments atípics”, assenyala l’expert.

Així, doncs, cal fixar-se en altres indicadors com la taxa de creixement vegetatiu. A la C. Valenciana, hi ha 372 localitats amb més defuncions que naixements, el 68 %. Els casos més alarmants són els de Vallanca (-119 %), Matet (-80 %) i Herbers (-54 %). També és molt important l’índex d’envelliment, és a dir, quantes persones hi ha majors de 65 anys en el total de la població. En el portal d’estadística de la Comunitat Valenciana, que té dades actualitzades fins a 2020, tres pobles no disposen de dades fiables (Villanueva de Viver, Sempere i Higueras) i tres més tenen un índex altíssim: Cirat (3.500 %), Vallibona (2.500 %) i Famorca (2.100%). Un informe recent del Banc d’Espanya indicava que 127 pobles valencians estan en risc de desaparició.

Per al professor Luis del Romero, el més rellevant de les estadístiques que, any rere any, coneixem sobre la despoblació “és que els municipis rurals valencians continuen estant en una situació crítica”. “La covid, malgrat tot, ha sigut una oportunitat per a molts d’aquests municipis, ja que moltes persones han decidit redistribuir-se en el territori”, afirma el geògraf de la UV. Amb tot, del Romero no és gens optimista, perquè considera que no hi ha una acció decidida de l’Administració per a posar fre a aquest problema. “Fa molts anys que tenim diagnòstics, però als municipis arriben poques mesures finals, com les d’índole fiscal laboral, etc. No estan arribant aquestes mesures tan necessàries”, lamenta.

L’estadística oficial revela que hi ha huit municipis valencians amb menys de 50 habitants, un més que en 2019. Són: Castell de Cabres, Sempere, Palanques, Tollos, Villores, Herbers, Famorca i Higueras.

Les xifres de la despoblació, quant a localitats afectades, sembla que s’estabilitzen en l’últim trienni. No obstant això, la situació empitjora entre els pobles que ja pateixen la pèrdua de veïns; els que hi queden, són cada vegada més majors.

Els municipis valencians amb menys densitat de població per quilòmetre quadrat són Vallibona i Castell de Cabres, a Castelló; i Puebla de San Miguel, a València.