La majoria de la ciutadania i del teixit social de Sagunt ha acollit amb entusiasme la futura millora del passeig marítim del Port, encara que la regidora de Participació Ciutadana, Ana María Quesada, no ha amagat que caldrà esperar perquè el projecte es faça realitat.

Aquest entusiasme s’ha deixat sentir en la consulta pública “La teua mar”, en la qual han participat més de 1.000 persones que han donat la seua opinió i han expressat les seues necessitats sobre els possibles usos i millores que es podrien implementar en el passeig marítim. Aquest qüestionari estarà disponible fins al 8 d’agost.

Aquestes idees s’han canalitzat mitjançant unes preguntes en línia i la celebració de diverses reunions deliberatives amb diferents consells municipals com el de Medi Ambient, el de Comerç, l’Econòmic i Social, el de Turisme, el Consell de la Dona i el Consell de Persones Majors. També hi han participat col·lectius socials com ara associacions veïnals, ecologistes, feministes, esportives, de comerciants, culturals i altres entitats, així com diversos centres educatius. L’opinió de la ciutadania es recollirà en l’avantprojecte de remodelació del passeig marítim.